Güllü balkondan düşüp ölmüştü: Asistanı o geceyi anlattı

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

52 yaşındaki sanatçının vefat haberini veren oğlu Tuğberk Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü dün gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti

"ÇOK KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRİYORDU"

Gel Konuşalım programına konuşan Güllü'nün asistanı Deniz ise o geceyi şu sözlerle anlattı:

"Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Güllü'nün ölümünden sonra Demet Akalın'dan 'araştırılsın' çağrısı