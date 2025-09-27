Edirne’de Güllü için lokma ikramı

Yayınlanma:
Balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü, hayranları tarafından Edirne’de lokma dökülerek anıldı.

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü için hayranlarının düzenlediği vefa etkinliği Edirne’de duygusal anlara sahne oldu. Halk Eğitim Merkezi karşısında kurulan arabada pişirilen lokmalar, Güllü’nün sevilen şarkıları eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Arabeskin Kraliçesi Güllü son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel olduArabeskin Kraliçesi Güllü son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Etkinlik alanında sanatçının posterinin yer aldığı standa hayranları, “Seni unutmayacağız” notunu yazdı. Vatandaşlar lokma alırken genç yaşta yaşanan ani ölüm nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

gullu.jpg

Güllü'nün kızının feryadı yürekleri dağladıGüllü'nün kızının feryadı yürekleri dağladı

"SEVDİĞİMİZ BİR ABLAMIZDI"

Lokma organizasyonunu üstlenen Atakan Yerkayar, “Kendisi sevdiğimiz bir ablamızdı. Hayır lokmasını dökmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye için söyleyeceğimiz bu…” sözleriyle duygularını paylaştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

