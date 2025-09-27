Edirne’de Güllü için lokma ikramı

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü için hayranlarının düzenlediği vefa etkinliği Edirne’de duygusal anlara sahne oldu. Halk Eğitim Merkezi karşısında kurulan arabada pişirilen lokmalar, Güllü’nün sevilen şarkıları eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlik alanında sanatçının posterinin yer aldığı standa hayranları, “Seni unutmayacağız” notunu yazdı. Vatandaşlar lokma alırken genç yaşta yaşanan ani ölüm nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"SEVDİĞİMİZ BİR ABLAMIZDI"

Lokma organizasyonunu üstlenen Atakan Yerkayar, “Kendisi sevdiğimiz bir ablamızdı. Hayır lokmasını dökmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye için söyleyeceğimiz bu…” sözleriyle duygularını paylaştı.