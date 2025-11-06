Dehşet mesajları ortaya çıkmıştı! Güllü'nün kızı annesinin ölüm anını saniye saniye anlattı

26 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcının sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. O yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşına, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görülmüştü.

Fatih Ürek'ten 22 gün sonra ilk tepki! Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Suç duyurusunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı.

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesiyle yıllardır aynı evde yaşadığını, Haziran ayında yaşanan bir tartışma sonrası kısa süreli küslük yaşandığını, ancak Çınarcık’ta buluşup barıştıklarını anlattı. Annesiyle karşılıklı özür dilediklerini, sonrasında yeniden bir araya geldiklerini söyleyen Gülter, mesajların, kırgın oldukları döneme ait olduğunu belirtti.

Bu yazışmaların bir kısmının Bircan Dülger adlı biri tarafından kopyalanıp televizyon programlarına servis edildiğini söyleyen Gülter, "Mesajları çarpıttılar, sanki ben annemi yeni tehdit etmişim gibi gösterdiler. Oysa o yazışmalar aylar öncesine ait" dedi.

Ferdi Aydın'ın da bu olay üzerinden popülarite kazanmak istediğini, kendisine ve ailesine iftira attığını belirtti.

Banu Alkan'ın kardeş acısı! Gözyaşlarıyla veda etti

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Olay gecesini anlatan Gülter, annesinin alkollü olduğunu, odada dans ederken bir anda dengesini kaybedip camın önündeki gardıroptan düşerek pencereden aşağıya düştüğünü söyledi.

"Bir anda ‘Valla sahneniz iyiymiş’ dedi, sonra gardırobun önünde dönerken dengesini kaybetti. Ne olduğunu anlamam saniyeler sürdü" ifadelerini kullandı. Olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun da o esnada ayakta olduğunu, düşüş anına onun da tanıklık ettiğini söyledi.

"BİZ SUÇLU DEĞİLİZ, MAĞDURUZ"

Annesinin ölümünden sonra hem kendisinin hem kardeşinin sosyal medya üzerinden linç edildiğini belirterek, "Annemin ölümünden sonra hakkımızda asılsız iddialar ortaya atıldı. Bazı kişiler bu olayı kullanarak televizyonlarda yalan beyanlarda bulundu. Biz suçlu değiliz, mağduruz." dedi.

Savcılığın Güllü’nün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturması devam ediyor.