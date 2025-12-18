Ertelenen CHP DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri ederken, CHP ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

İmralı Heyeti ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası üzerine nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ERTELENEN CHP DEM PARTİ GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol siyasi partilere ziyaretleri kapsamında, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un süreç komisyonundaki partilerin grup başkan vekilleriye yapacağı ikinci görüşmenin de aynı gün yapılacağı belirlenirken DEm Parti heyeti, 20 Aralık Cumartesi günü AKP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti ile AKP görüşmesi ise saat 14.00'te başlayacak.

DEM HEYETİ MHP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.