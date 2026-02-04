Yunanistan göçmen botunu batırdı: En az 14 ölü

Yunanistan'da, göçmen taşıyan bir bota Yunan sahil güvenlik gemisinin çarpması sonucu 14 göçmen öldü. Olay, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında meydana geldi.

TÜM GÖÇMENLER DENİZE DÜŞTÜ

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, göçmenleri taşıyan bot ile görevdeki bir sahil güvenlik gemisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle botun hasar gördüğü ve üzerindeki tüm göçmenlerin denize düştüğü bildirildi.

14 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgiye göre, olayda 14 göçmen yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 2 sahil güvenlik görevlisi yaralandı. Denizden kurtarılmayı başaran 24 göçmen ise tedavi için Sakız Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çarpışma sonrasında kaybolan diğer kişiler için bölgede kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililerin, olayın nedeni ve tüm sorumluların belirlenmesi için soruşturma yürüttüğü belirtildi.