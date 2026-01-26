Göçmenlerin gazla öldürülebileceğini söylemişti! Alman siyasetçi yeniden Meclis’te

Almanya’da aşırı sağcı muhalafet partisi AfD’nin eski basın sözcüsü Christian Lüth, yıllar önce tartışmaya yol açan sözlerinin ardından yeniden Federal Meclis’te görev almaya başladı. Lüth’ün Meclis’te bulunmasının nedeni olarak ise, sadece tek bir isim için değil, birden fazla AfD milletvekili için çalışma yürütmesi olduğu biliniyor.

GÖÇMENLER İÇİN SKANDAL SÖZLER SARF ETMİŞTİ!

Lüth, 2019 yılında büyük skandala imza atmış, ve mültecilerin Almanya’ya kabul edilebileceğini, daha sonra ise vurulabileceklerini ya da gazla öldürülebileceklerini ifade etmişti. Konuşmasının devamında “Almanya ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur” cümlesini de kullanan Lüth’e tepki yağmıştı.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ!

Söz konusu açıklamaların ortaya çıkmasının ardından AfD, Lüth’ü ihraç etmişti. Lüth ise o zaman söyledikleri için “iğrenç ve affedilemez” ifadesini kullanmıştı. Lüth, şimdilerde ise bu ifadelerin kamuoyundan uzak bir ortamda, kendisine kurulan bir komplo sonucu kayda alındığını, ironi yaptığını ve aslında böyle düşünmediğini savunmakta. Lüth, ihraç edilmesinin ardından kendi anlatımına göre puro alım satımı yaptığını ve bu işine hala devam ettiğini belirtti.

BİRDEN FAZLA MİLLETVEKİLİ ADINA GÖREV YAPIYOR!

Christian Lüth’ün şu anda çalıştığı isimlerden biri, AfD’li Federal Meclis milletvekili Jan Wenzel Schmidt. Schmidt, partisinin Saksonya-Anhalt teşkilatında süren sert bir parti içi çekişmenin ana isimlerinden birisi olarak yer alıyor. Eyalet yönetimi, Schmidt’in görevinin sonlandırılmasını talep ederken, Schmidt ise partinin eyalet idaresindeki bazı kilit isimlerin yolsuzluklarını kamuoyuna yaymakla tehdit etmişti.

Lüth’ün aynı zamanda Bavyera’dan AfD milletvekili Reinhard Mixl ile de 1 Aralık 2025’ten tarihinden beri çalıştığı bildirilirken Mixl, Lüth’ün uygun bir ücret karşılığında çalıştığını, kendisine önerildiğini ve kariyerinin ikna edici bulunduğunu söyledi. Mixl ayrıca, Lüth’ün geçmişteki skandal açıklamalarından onu işe alırken haberi olmadığını da ifade etti.

MECLİSTEN TEPKİ YAĞDI!

Lüth’ün Federal Meclis'e fiilen geri dönmesi, parti Meclis Grubu içinde önemli sorunlar yarattı. Çok sayıda federal milletvekili, siyasi geçmişi bu kadar önemli skandallarla dolup taşan bir ismin tekrar partiyi temsil edecek şekilde Mecliste görev almasını şiddetle eleştirdi.

“MİLLETVEKİLLERİ SADECE KENDİ VİCDANINA KARŞI SORUMLUDUR”

Parti içerisinde Lüth’ün fiilen Federal Meclis’te bulunmasından rahatsızlık duyanlar bu şikayetlerini genel merkeze iletti. Fakat Eş Genel Başkan Weidel “Milletvekilleri bütün halkın temsilcisidir; talimatlara ve bağlayıcı direktiflere bağlı değildirler, yalnızca kendi vicdanlarına karşı sorumludurlar.” diyerek kendisinin milletvekillerinin kimi işe alacağına müdahale edemeyeceğini söyledi.