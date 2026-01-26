Alman muhalefet liderinden Zelenski'ye zehir zemberek sözler!

Alman muhalefet liderinden Zelenski'ye zehir zemberek sözler!
Almanya’da aşırı sağ siyasetin temsilcisi olan AfD’nin eş başkanı Alice Weidel, Kuzey Akım patlamasından Ukrayna’yı sorumlu tutarak, "Boru hattımızı havaya uçurmanın bedelini Ukraynalılar, Zelenski ödemeli” dedi.

Ana muhalefet partisi olan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının gördüğü zarardan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sorumlu tutarak Almanya’nın tazminat talep etmesi gerektiğini savundu.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz başkanlığındaki yönetim, 2022 yılında Baltık Denizi sularında yaşanan sabotajda Rus gazını Almanya’ya taşıyan önemli enerji hatlarına zarar verenlerin Ukraynalı bir grup olduğunu açıklamıştı.

UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM SAĞLANMASINI KINADI!

Basında emekli bir asker olarak tanınan ve grubun lideri olduğu öne sürülen Sergey Kuznetsov’un, geçtiğimiz sonbaharda İtalya hükümeti tarafından Berlin’e teslim edildiği öğrenilmişti. Weidel, Almanya’nın Kuzey Akım saldırısından sorumlu olduğu halde Ukrayna’ya askerî takviye sağlamaya devam edilmesini kınadı.

“BORU HATTIMIZI HAVAYA UÇURMANIN BEDELİNİ ZELENSKİ ÖDEMELİ”

AfD lideri, kendi partisinin iktidar partisi olması halinde izleyeceği stratejiyi net bir şekilde ifade ederek, “İktidara geldiğimizde ne yapacağımızı söyleyebilirim. Tazminat talep edeceğiz. Boru hattımızı havaya uçurmanın bedelini Ukraynalılar, Zelenski ödemeli.” dedi.

Kuzey Akım'ın hisselerinin çoğuna sahip olan Rus enerji şirketi Gazprom’u da verdiği söylevde vurgulayan Weidel, Ukrayna’ya yönelttiği eleştirilerini sürdürdü. Alice Weidel, “Bunu yapan bir ülke bizim dostumuz değildir. En azından insan ayağa kalkıp bunu kabul etmelidir.” diye konuştu.

ALMANYA’NIN VERDİĞİ DESTEĞİ GERİ İSTEYECEK

Weidel ayrıca Almanya’nın bugüne kadar Ukrayna’ya 70 milyar Eurodan fazla destek sağladığın altını çizerek, “Bu milyarları geri isteyeceğiz, buna Kuzey Akım'ın onarımı da dahil.” sözleriyle mevcut hükümetin izlediği politikayı değiştirmesi gerektiğini savundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

