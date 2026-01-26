Akdeniz’de facia: 50 göçmen yaşamını yitirdi

Akdeniz’de facia: 50 göçmen yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Akdeniz'in Libya ile Malta arasındaki bölgesinde bir göçmen teknesinin batması sonucu 50 kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalan tek bir kişi kurtarılarak Malta'ya götürüldü.

Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kalan bölgesinde, göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Yaşanan trajedi sonucunda 50 göçmen yaşamını yitirdi.

ABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacakABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacak

KURTULAN TEK KİŞİNİN İFADESİYLE ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili bilgiler, Tunus açıklarında bir yük gemisi tarafından kurtarılan ve faciadan sağ kalan tek kişinin ifadelerine dayanıyor. Kurtarılan göçmenin anlattıklarına göre, tekne 23 Ocak'ta battı ve 50 kişi öldü. Tedavi edilmek üzere Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından Malta'ya götürülen kişi, olayın tek tanığı oldu.

Amerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldıAmerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

ALARM PHONE OLAYI DOĞRULADI

Göçmenlerin yardım çağrılarını duyuran Alarm Phone adlı sivil toplum kuruluşu, olayı doğrulayarak alabora olan teknenin Tunus'tan yola çıktığını bildirdi. Kuruluş, son günlerde Tunus'tan ayrılan diğer üç tekneden de haber alınamadığını açıkladı. Kazanın, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalara neden olan "Harry" fırtınasının etkili olduğu bir dönemde yaşandığı belirtildi.

Kaynak:AA

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Dünya
Zelenski: Topraklarımızdan taviz vermeyeceğiz
Zelenski: Topraklarımızdan taviz vermeyeceğiz
Netanyahu ABD heyeti ile Gazze için bir araya geldi
Netanyahu ABD heyeti ile Gazze için bir araya geldi