Akdeniz’de facia: 50 göçmen yaşamını yitirdi

Akdeniz'in Libya ile Malta arasında kalan bölgesinde, göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Yaşanan trajedi sonucunda 50 göçmen yaşamını yitirdi.

ABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacak

KURTULAN TEK KİŞİNİN İFADESİYLE ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili bilgiler, Tunus açıklarında bir yük gemisi tarafından kurtarılan ve faciadan sağ kalan tek kişinin ifadelerine dayanıyor. Kurtarılan göçmenin anlattıklarına göre, tekne 23 Ocak'ta battı ve 50 kişi öldü. Tedavi edilmek üzere Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından Malta'ya götürülen kişi, olayın tek tanığı oldu.

Amerikan göçmen polisi 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

ALARM PHONE OLAYI DOĞRULADI

Göçmenlerin yardım çağrılarını duyuran Alarm Phone adlı sivil toplum kuruluşu, olayı doğrulayarak alabora olan teknenin Tunus'tan yola çıktığını bildirdi. Kuruluş, son günlerde Tunus'tan ayrılan diğer üç tekneden de haber alınamadığını açıkladı. Kazanın, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalara neden olan "Harry" fırtınasının etkili olduğu bir dönemde yaşandığı belirtildi.