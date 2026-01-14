ABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacak

ABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacak
Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı. Leavitt, yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdiİbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINDI

ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Dünya
Son Dakika | Polonya ve İtalya'dan 'İran'ı terk edin' çağrısı
Son Dakika | Polonya ve İtalya'dan 'İran'ı terk edin' çağrısı
FBI, Washington Post muhabirinin evini aradı: Haber yapması gerekçe gösterildi
FBI, Washington Post muhabirinin evini aradı: Haber yapması gerekçe gösterildi