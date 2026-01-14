ABD'den 75 ülkeye sıkı denetim: Vize ve göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alınacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı. Leavitt, yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Traore ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINDI

ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.