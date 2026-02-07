Kira tartışması kanlı bitti! Kiracı mülk sahibini vurdu

Yayınlanma:
Tunceli'de iddiaya göre işletme sahibi ile kiracısı arasından kira zammı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada kiracı, mülk sahibini tabancayla vurdu.

Olay, Tunceli Atatürk Mahallesi’nde, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin sahibi İ.T. ile kiracısı olan işletmeci M.Ç. arasında "kiraya zam" nedeniyle tartışma çıktı.

Kiracının ev sahibini öldürdüğü anlar ortaya çıktı! "Ailemi korudum"Kiracının ev sahibini öldürdüğü anlar ortaya çıktı! "Ailemi korudum"

KİRAYA ZAM İSTEYEN MÜLK SAHİBİNİ TABANCAYLA VURDU

Kiracı ile mülk sahibi arasındaki kira artış tartışması sısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Kiraya zam yapmak isteyen mülk sahibi ile kiracı arasındaki kavgada, kiracı olan işletmeci M.Ç.'nin, mülk sahibi İ.T.'yi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edildi.

İŞ SAHİBİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan mülk sahibi İ.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN İŞLETMECİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.Ç. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca şüpheli M.Ç.'nin kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen kişileri de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.ANKA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

