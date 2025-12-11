Kiracının ev sahibini öldürdüğü anlar ortaya çıktı! "Ailemi korudum"

Artan ekonomik kriz ile önlenemeyen enflasyon nedeni ile kira fiyatlarının özellikle büyükşehirlerde artması toplumsal sorunları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Kira anlaşmazlıkları nedeni ile ev sahipleri ile kiracılar arasında çıkan tartışmalar zaman zaman ölümle de sonuçlanabiliyor.

SON KAVGA İSTANBUL'DA OLDU

Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak’ta dün saat 14.30 sularında iş yeri sahibi Recep Hakan Emül ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Sokak ortasına taşan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre kiracı, yanında taşıdığı silahla Emül’e ateş etti.

Göğsünden vurulan Emül ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri saldırıdan iki gün sonra şüpheliyi Beyoğlu’nda yakaladı. Üzerinde saldırıda kullanılan silahın da bulunduğu şüphelinin poliste 13 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

"AİLEMİ KORUMAK İÇİN"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna “Ailemi korudum” yanıtını verdi.