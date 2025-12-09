İktidar, elektrikte devlet desteğini kaldırmanın yolunu arıyor.

İstanbul'da düzenlenen "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarındaki yeni dönemin işaretlerini verdi.

Müjdenin altındaki zammı duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 97'ye varan zam yapıldı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), mesken aboneleri için yıllık tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürdüğünü hatırlatan Bayraktar, bu sınırın daha da daraltılacağının sinyalini verdi.

"BİR KADEME DAHA DÜŞÜREBİLİRİZ"

Bakan Bayraktar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan 4 bin kilovatsaat sınırının nihai olmadığını belirterek, "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor

Bu açıklama, milyonlarca aileyi ilgilendiren "kademeli tarife" uygulamasında makasın daralacağını ve devlet desteğinden yararlanan hane sayısının kademeli olarak azaltılacağını gösteriyor.

Bayraktar, "SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinde, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürmüştü.

Bu karar tepkilere neden olmuştu.

Düzenlemeden 2,5 milyon mesken abonesi, yani meskenlerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyor.