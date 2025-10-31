Müjdenin altındaki zammı duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 97'ye varan zam yapıldı!

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile faturalara yüzde 97'ye varan zam yapıldığını söyledi. Yavuzyılmaz zamdan korunmanın formülünü de açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketim desteğine ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (yaklaşık 984 TL) üzerine çıkan aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak.

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim sınırı 4 bin kWh olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin müjde diye duyurduğu değişikliğin aslında yüsek bir zamma tekabbül ettiğini söyledi.

Yavuzyılmaz X hesabından "AKP’den vatandaşlarımıza müjde!" başlğı ile yaptığı açıklamasında düzenleme ile elektrik faturalarına tarihi bir zam yapıldığını açıkladı.

Yavuzyılmaz "Elektrik faturalarına %97’ye varan oranlarda tarihi bir zam yapıldı." dedi.

Zammın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini anımsatan Yavuzyılmaz "Tedbir almak için son 2 ay!" diyerek uyardı.

SABİT FİYAT TARİFESİNDEN ÇIKIŞ

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

"31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan EPDK kararına göre, 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere;

AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 11.800 TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor.

Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor."

Yavuzyılmaz şöyle devam etti:

"Bu durumdaki abonelerden;

Şu anda aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 984 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.935 TL’ye yükselecek! "

ZAM ORANI YÜZDE 97

Yapılacak zam oranının yüzde 97 olacağını ifade eden Deniz Yavuzyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"1.148 TL’lik fatura, 2.179 TL’ye çıkacak!
Yapılacak zam oranı: %90

1.229 TL’lik fatura, 2.301 TL’ye çıkacak!
Yapılacak zam oranı: %87"

ZAMDAN KURTULMANIN YOLU

Yavuzyılmaz, "AKP'nin zam tuzağı" diye tarif ettiği düzenlemede zamdan kurtulmak için şu öneride bulundu:

"2025 yılı elektrik fatura toplamınızı, Kasım ve Aralık aylarındaki elektrik tüketimlerinizle birlikte 11.800 TL’nin, yani elektrik tüketiminizi 4 bin kilovatsaatin altında tutmak."

Deniz Yavuzyılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Kalıcı çözüm ise net: İlk seçimde AKP’yi sandıkta göndermek!"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

