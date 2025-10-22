AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin, 45 milyon yurttaşı ilgilendiren gizli elektrik zammı getireceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Yavuvyılmaz, iktidarın 'gizlice' yurttaşa dayatacağı elektrik zammını belgeleriyle birlikte paylaştı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, paylaştığı belgelerle kalem kalem, uygulanacak zamları açıkladı.

APARTMANLARIN ORTAK KULLANIM ALANLARINDAKİ FATURALARA YÜZDE 13O ZAM

Yavuzyılmaz, "Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, yüzde 130’a varan oranlarda zam geliyor" dedi.

45 MİLYON YURTTAŞ ETKİLECENEK

Deniz Yavuzyılmaz, bu uygulamadan 15 milyon hanenin ve 45 milyon yurttaşın etkileneceğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek."

"AKP'NİN ELEKTRİK ZAMMI 45 MİLYON VATANDAŞI ÇARPACAK"

"Peki nasıl?" sorusunu yanıtlayan Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı: 15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 45 Milyon

Sonuç: AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"