CHP'li Deniz Yavuzyılmaz milyar dolarlık nadir elementlerin merkezine gidip açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, nadir toprak elementlerinin bulunduğu Eskişehir Beylikova’da incelemelerde bulundu. Yavuzyılmaz’ı CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve partililer karşıladı. Heyet, ilk olarak CHP Beylikova İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Yavuzyılmaz, Beylikova’daki Eti Maden tesisleri önünde yaptığı açıklamada AKP’yi sert sözlerle eleştirdi.

Milyarlarca dolar değerindeki nadir toprak elementlerinin stratejik önemine vurgu yapan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Bugün Eskişehir Beylikova’da kompleks cevher ocağının hemen önüneyiz. Burada nadir toprak elementlerinin bulunduğu bir sahadayız. Türkiye’nin ana gündeminin başında gelen konulardan biri Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya giderken çantasına koyduğu nadir toprak elementlerinin Türkiye’ye döndüğünde çanta açılıp bakıldığında hâlâ orada bulunmamasıydı. Yani nadir toprak elementleri dosyasıyla Trump’ın pazarlık masasına oturan Erdoğan, bu pazarlık masasından Donald Trump ne istediyse verip o şekilde Türkiye’ye geldi.”

SAYIŞTAY RAPORLARI TÜM GERÇEKLERİ YAZMIŞ

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarına rağmen bugüne dek bölgeye endüstriyel tesis kurulmadığını söyledi:

“Sadece 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ancak bir pilot tesis kurulmuş durumda. Yılda bin 200 tonluk bir tesis, bu kapsamda dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında çok küçük, minicik bir tesis sınıfında kalıyor.

Burada kırıcı, öğütücü ve bir flatasyon bölümü, yani sıvıda ayrıştırma yapacak bir bölüm az miktardaki bir kapasiteyle şu anda burada çalışır durumda. Ancak endüstriyel bir tesis… hiçbir çalışma yapılmış değil.

Sayıştay raporları bunu tespit ediyor ve dolayısıyla… AK Parti burada nadir toprak elementlerini üretecek ve zenginleştirecek bir düşünceye sahip değil. Böyle bir derdi yok.”

Deniz Yavuzyılmaz Eskişehir'deki o elementin akıllara zarar değerini açıkladı!

Yavuzyılmaz, AKP’nin kamuoyunu Amerika’nın Beylikova’daki rezervlerle ilgilenmediğine ikna etmeye çalıştığını savundu ve Washington’daki bir toplantıya atıf yaptı:

“5 Mart 2025 tarihinde Amerika’da Washington’da… bir toplantı yapıldı… Bu toplantı tutanağında… 694 milyon ton nadir toprak elementi cevher yatağının bulunduğu belirtiliyor ve burada Türkiye’nin mutlaka masaya oturtulması gerektiği… vurgulanıyor.”

"ABD'YE PEŞKEŞ..."

Yavuzyılmaz, nadir toprak elementlerinin nükleer anlaşmaların arka planında yer aldığını savunarak şöyle dedi:

“AK Partili üst düzey yetkililer, Türkiye’de iç siyasette aslan, kaplan kesilirken, Amerika’da Trump’ın karşısında süt dökmüş kediye dönüyorlar… Dalga geçtikleri konu, aslında nadir toprak elementleri… Amerika’ya peşkeş çekilmesiyle ilgili duyduğu memnuniyetten kaynaklanmaktadır. 2023 yılında Amerika’ya 3 kilogram, 2024 yılında 6 kilogram nadir toprak elementi numunesi gönderdiği de tüm belgelerde açık bir şekilde yer almaktadır.”

CHP olarak bu alandaki planlarının hazır olduğunu belirten Yavuzyılmaz, hedeflerini şöyle özetledi:

“Ulusal çıkarların öncelenmesi, millî kaynakların korunması, endüstriyel tesislerin Türkiye’de kurulması, rafinej ve ileri teknoloji işleme süreçlerinin Türkiye’de yapılması… üretim planlaması ve Meclis denetimi ve çevre etki değerlendirmesinin bu topraklarda… yapılması. Ne zamanki Türkiye… dünya markası ürünleri dünya piyasalarına sürmeye başlar… o noktadan itibaren Türkiye’deki nadir toprak elementi rezervlerini daha nitelikli bir şekilde kullanıp onlardan ticari değer elde etme şansına sahip oluruz.”

SÜPER MIKNATISTA KULLANILIYORMUŞ

Açıklamanın ardından Yavuzyılmaz ve CHP heyeti Beylikova Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada nadir toprak elementlerinden itriyumun süper mıknatıs üretimindeki kullanımına dair örnekler verildi.