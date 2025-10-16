Deniz Yavuzyılmaz Eskişehir'deki o elementin akıllara zarar değerini açıkladı!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP iktidarını, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementlerini ABD’ye ucuz yoldan vereceğini iddia etti

Yavuzyılmaz, şu sözleriyle dikkat çekti:

“Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da oturtulduğu pazarlık masasında Trump'a verdiği nadir toprak elementleri tavizi kamuoyundan sinsice gizleniyor.”

Yavuzyılmaz, 25 Eylül 2025’te imzalanan “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı”nı hatırlatarak, “Bu anlaşmadaki tüm yollar Türkiye'deki nadir toprak elementlerine çıkıyor” dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz, Eskişehir Beylikova’da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin bulunduğunu ve bu cevherden toryumun ayrıştırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. “Toryum nükleer ve radyoaktif bir element” diyen Yavuzyılmaz, sürecin barit ve florit ayrıştırılmadan yapılamayacağını vurguladı.

“Eti Maden İşletmesi Sayıştay Raporu diyor ki barit, florit ve nadir toprak elementlerinin Eskişehir Beylikova'daki cevher ocağı ve tesisi burada da bulunan toryum nedeniyle nükleer tesistir diyor.”

"TRUMP NE İSTEDİYSE ALDI"

Yavuzyılmaz, 5 Mart 2025 tarihli ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tutanaklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Trump yönetiminin Türkiye'deki 694 milyon ton nadir toprak elementi yatağına göz diktiği, Türkiye'yi masaya oturtacağı anlaşılıyor. Eğer masaya oturtamazsa da o boşluğu bir başkasının yani Çin'in dolduracağı, bu masaya oturtma işini rakiplerinden önce kendilerinin yapmasının iyi olacağı vurgulanıyor.”

Bu toplantıdan 7 ay sonra Erdoğan ile Trump arasında söz konusu mutabakatın imzalandığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Ve Trump Erdoğan'dan ne istediyse, ne istediyse o pazarlık masasından alarak kalkıyor” dedi.

KEŞİF YILLAR ÖNCESİNDEN!

Sayıştay raporuna atıfta bulunan Yavuzyılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Sayıştay Raporu diyor ki Havacılık, Savunma, Uzay Sanayi ve biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementleri keşfi yıllar öncesine dayanmasına rağmen endüstriyel tesislerin kurulumuna dair hiçbir gelişme yoktur diyor.”

Ne sattığımızı biliyor muyuz? Bakın nadir elementlerle neler yapılıyor... Katma değerin yüzde 4'ü bize yüzde 96'sı ABD'ye!

CHP’li Yavuzyılmaz'a iddiasına göre; AKP’nin amacı bu stratejik madenleri Türkiye’de zenginleştirmek değil, hammadde hâlinde satmak.

Yavuzyılmaz, çıkacak değerli madenlerden birinin bir kilogram fiyatının bir kilogram demiren 1000 kat daha pahalı olduğunu bildirdi:

“Anlaşılıyor ki AK Parti'nin amacı milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zenginleştirmek değil, bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan Amerika'ya satmak. 1 kg disprosiyum'un fiyatı 1 kg demir fiyatının 1000 katı.”

CHP’nin bu kaynaklara dair yaklaşımını da açıklayan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Ulusal çıkarların öncelenmesi, milli kaynakların korunması, milli teknoloji ve endüstriyel tesislerin Türkiye'de kurulması, rafinasyon ve ileri teknoloji süreçlerinin Türkiye'de yapılması ve üretim planlaması ve meclis denetimi ve çevre sağlık etki değerlendirmesi.”

ERDOĞAN'DAN DEĞERLİ MADEN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, değerli madenlerle ilgili iddialara şöyle yanıt vermişti: