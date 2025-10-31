Elektrik faturasında bu rakamın üstüne destek yok!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Bundan sonra yüksek gelen faturalara devlet desteği verilmeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketim desteğine ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (yaklaşık 984 TL) üzerine çıkan aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak.

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim sınırı 4 bin kWh olarak uygulanacak.

Aynı tüketici grubu içinde yer alan kamu kurumları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ve bu yerlerin ortak kullanım alanları da karara dahil edildi.

TARIMSAL FAALİYET VE AFAD TESİSLERİNE AYRI SINIR

AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ile köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ve tarımsal faaliyetler için tüketim sınırı 150 milyon kWh olarak belirlendi.

Diğer tüketici grupları için ise bu sınır 15 bin kWh olacak.

KATSAYI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) uygulaması da sürecek. Buna göre mesken tüketici grubu için katsayı 1,05, diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

