Herkes elektrik faturasını düşürebilir!

Bunların başında temel ev aletlerinin temizliği geliyor.

Uzmanlar, çamaşır kurutma makinesi gibi ev aletleri düzenli bakımın önemini vurguluyor.

- Bakım sadece cihazın ömrünü uzatmakla kalmıyor. Filtreleri temizlemek, ısıtma elemanlarından kireci temizlemek ve kapı contalarını iyi korumak da evdeki enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir, diyor uzmanlar.

Basit rutinler oluşturmak önemli tasarruflar sağlayabilir. Uzmanlar çamaşır makinesi filtresini altı ila sekiz haftada bir temizlemenizi, kurutucudaki tiftik filtresini her kullanımdan sonra boşaltmanızı ve bulaşık makinesi filtresini ayda bir temizlemenizi öneriyor.

Daha verimli çalıştıkları iddia ediliyor...

Bu küçük önlemler, cihazların daha verimli çalışmasına yardımcı olarak zamanla enerji tüketimini ve faturaları azaltır . Düzenli bakımın yanı sıra, cihazlarınızı kullanım şekliniz de enerji verimliliğini etkiler. Çamaşır, bulaşık ve kurutma makinelerini aşırı veya az doldurmak, performansı düşürebilir ve enerji tüketimini artırabilir.

- Cihazları aşırı yüklemek, daha fazla çalışmanıza, daha fazla enerji tüketmenize ve genellikle daha kötü sonuçlar almanıza neden olur. Öte yandan, yarı boş yıkama döngüleri de enerji ve su tüketimine yol açar. Tamburdaki veya bulaşık makinesindeki bulaşıklardaki ideal miktarı bulmak, en iyi performansı sağlarken verimliliği de artırır, diye açıklıyor uzmanlar.

Çamaşır makinelerinde, çamaşırların rahatça hareket edebilmesi için tamburun kapasitesinin yaklaşık dörtte üçü kadar doldurulması önerilir. Bulaşık makineleri, suyun etkili bir şekilde dolaşabilmesi için tam dolu olmalı, ancak aşırı doldurulmamalıdır. Daha az çamaşır veya bulaşık yükü için, mümkünse yarı dolu yıkama programını kullanın. Kurutma makineleri, yarı dolu veya dörtte üçe kadar dolu bir tamburla en iyi şekilde çalışır.

Evlerde cihaz bakımı ve verimliliğine odaklanılarak enerji tüketimi azaltılabilir, para tasarrufu sağlanabilir ve cihazlar en iyi durumda tutulabilir; tüm bunlar yapılırken kış aylarında artan elektrik faturalarının yarattığı baskı da hafifletilebilir.