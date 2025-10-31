Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor

Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor
Yayınlanma:
EPDK, 2026 yılında uygulanacak elektrik tarifelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Mesken tüketicileri için yıllık tüketim limiti 4 bin kWh olarak belirlendi. Elektrik tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan ve 984 liranın üzerinde elektrik faturası gelen aboneler artık devlet desteği alamayacak. Değişiklik 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında uygulanacak 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak belirlendi. Bu miktarın üzerinde tüketim yapan tüketicilere devlet desteği verilmeyecek.

MESKEN TÜKETİCİLERİ İÇİN YENİ LİMİT

EPDK Kurulu'nun 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak.

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!

Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek.

TARIMSAL TESİSLER İÇİN 150 MİLYON KWH

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.

Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedirElektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir

KATSAYI BAZLI KATSAYI BELİRLENDİ

Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...
CHP'li Yavuzyılmaz AKP'ye 'araç peşkeşini' sıralayarak bakana seslendi: Yüreğin yetiyorsa...
Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi: CHP hedefe konularak ayrışma derinleştirildi
Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi: CHP hedefe konularak ayrışma derinleştirildi