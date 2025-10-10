Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir

Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'da emekli olduğunu belirten bir yurttaş, elektriğe 2026 yılında zam yapılacağına inanmadı. Erdoğan olmazsa Türkiye'nin Afrika ülkeleri gibi olacağını öne süren yurttaş, "İnan ki Erdoğan belki dünyada bir tanedir. Avrupa ülkelerinin çoğu Erdoğan'ı istiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şubat ayında yürürlüğe giren kademeli tarifede yapılacak düzenlemeyle 2026 yılında elektriğe yüzde 124 oranında zam geleceğini açıkladı.

Yavuzyılmaz'ın bu ifadelerini Halk TV muhabiri Sezen Demirkaya İstanbul'da bir yurttaşa sordu.

ELEKTRİK ZAMMINA İNANMADI ERDOĞAN'I SAVUNDU

Milletvekilinin zam gelecek sözlerine inanmayan yurttaş emekli olduğunu ve kiralık evde yaşadığını belirterek "Erdoğan'ın yerinde kim olsaydı bu ülke şimdi çoktan Afrika ülkeleri gibi olmuştu" dedi.

whatsapp-video-2025-10-10-at-5-42-41-pm-frame-at-0m2s.jpg

Doğal gazda kritik değişiklik hazırlığıDoğal gazda kritik değişiklik hazırlığı

"ERDOĞAN BELKİ DÜNYADA BİR TANEDİR"

Hükümeti düşürmek için herkesin elinden geleni yaptığını belirten emekli yurttaş, "Erdoğan'ın bize yaptığı hizmetin haddi hesabı yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben emekliyim, evim kira. Öyle zengin birisi değilim Erdoğan'ı savunayım. İnan ki Erdoğan belki dünyada bir tanedir. Avrupa ülkelerinin çoğu Erdoğan'ı istiyor: Gel bize iyilik yap"

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Türkiye
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır