Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şubat ayında yürürlüğe giren kademeli tarifede yapılacak düzenlemeyle 2026 yılında elektriğe yüzde 124 oranında zam geleceğini açıkladı.

Yavuzyılmaz'ın bu ifadelerini Halk TV muhabiri Sezen Demirkaya İstanbul'da bir yurttaşa sordu.

ELEKTRİK ZAMMINA İNANMADI ERDOĞAN'I SAVUNDU

Milletvekilinin zam gelecek sözlerine inanmayan yurttaş emekli olduğunu ve kiralık evde yaşadığını belirterek "Erdoğan'ın yerinde kim olsaydı bu ülke şimdi çoktan Afrika ülkeleri gibi olmuştu" dedi.

"ERDOĞAN BELKİ DÜNYADA BİR TANEDİR"

Hükümeti düşürmek için herkesin elinden geleni yaptığını belirten emekli yurttaş, "Erdoğan'ın bize yaptığı hizmetin haddi hesabı yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben emekliyim, evim kira. Öyle zengin birisi değilim Erdoğan'ı savunayım. İnan ki Erdoğan belki dünyada bir tanedir. Avrupa ülkelerinin çoğu Erdoğan'ı istiyor: Gel bize iyilik yap"