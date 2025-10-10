Doğal gazda kritik değişiklik hazırlığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazla ilgili önemli bir değişiklik için taslak hazırladı.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve bağlantılı dört mevzuatta kapsamlı değişiklik öngörülüyor.

Taslaklar, 24 Ekim 2025 tarihine kadar kamuoyu ve piyasa görüşüne açık olacak.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİNE SON AŞAMA

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda 2023 ve 2024 yıllarında yapılan değişikliklerin ardından EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldi. EPDK’nın internet sitesinde yayımlanan taslaklar, kamuoyunun ve piyasanın görüşüne açıldı.

YENİ FAALİYETLER VE LİSANS KOŞULLARI

ForInvest'te yer alan habere göre taslakta, Doğal Gaz Sıvılaştırma faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin lisans başvuru koşulları ile hak ve yükümlülükleri belirlendi. Ayrıca, doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, depolama tesislerinin üçüncü taraflara açılma kuralına istisnalar tanınacak.

YÜZEN LNG TESİSLERİYLE ESNEKLİK

Ülkenin doğal gaz arz esnekliğini artırmak ve uluslararası ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla, Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesislerinin yer değiştirebilmesi ve farklı bölgelerde hizmet verebilmesi sağlanacak. Böylece LNG tesisleri daha aktif ve verimli kullanılacak.

İTHALAT VE İHRACATTA KOLAYLIK

Doğal gaz ihracat lisansı işlemleri hızlandırılacak ve birden fazla ülke için tek ihracat lisansı verilmesine imkan tanınacak. İthalat lisansı başvurularında aranacak koşullar ve ithalat sözleşmelerinde yer alması gereken unsurlar netleştirilecek. Karadeniz’de üretilen yerli doğal gazın boru hatları veya sıvılaştırma tesisleri aracılığıyla ihraç edilmesinin önü açılacak.

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı

ORGANİZE PİYASA VE LİSANS SAHİPLERİ

İthalat lisansı sahibi şirketler, organize piyasada doğal gaz alım satımı yapabilecek veya gönüllü teşvik mekanizmaları kapsamında işlem gerçekleştirebilecek. Ayrıca, doğal gaz iletim sistemi üzerindeki kapasitelerin verimli kullanılmasını sağlayamayan lisans sahiplerinin faaliyetleri Kurul tarafından geçici olarak durdurulabilecek.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK MI?

CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a yanıt: "Karadeniz’deki doğalgazla övünür, ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar"

Yapılması planlanan değişiklikler ile Türkiye’nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefinin destekleneceği belirtildi. Ancak yakın zamanda ABD ile 20 yıllık LNG sözleşmesi yapılmıştı.