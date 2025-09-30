Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı
Yayınlanma:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar herkesin aklında olan "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Kış ayları yaklaşırken yurttaşların aklına 'Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?' sorusu geldi.

Havaların soğumasıyla gündeme gelen soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklık getirdi.

56341.jpg

Gazı bulduk ama Karadeniz'de değil, ABD'de! 43 milyar dolar ödeyeceğizGazı bulduk ama Karadeniz'de değil, ABD'de! 43 milyar dolar ödeyeceğiz

DOĞAL GAZ VE ELEKTİRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Habertürk yayınına konuk olan Bayraktar, "Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var" diyerek herkesin aklındaki olan o soruya şöyle yanıt verdi:

"Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Ekonomi
Tesla model Y’nin ucuz versiyonu geliyor ancak neleri neleri feda ediyor!
Tesla model Y’nin ucuz versiyonu geliyor ancak neleri neleri feda ediyor!
Avrupa elektrikli otomobillerde geri adım atıyor
Avrupa elektrikli otomobillerde geri adım atıyor