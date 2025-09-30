Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Kış ayları yaklaşırken yurttaşların aklına 'Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?' sorusu geldi.

Havaların soğumasıyla gündeme gelen soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklık getirdi.

Gazı bulduk ama Karadeniz'de değil, ABD'de! 43 milyar dolar ödeyeceğiz

DOĞAL GAZ VE ELEKTİRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Habertürk yayınına konuk olan Bayraktar, "Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var" diyerek herkesin aklındaki olan o soruya şöyle yanıt verdi:

"Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."