Gazı bulduk ama Karadeniz'de değil, ABD'de! 43 milyar dolar ödeyeceğiz
Yayınlanma:
Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinin ardından ABD ziyaretinin faturası yavaş yavaş ortaya çıktı. "Doğalgaz bulduk" 'müjdeleri' meşhur olan iktidar ABD'den 20 yıllık anlaşma ile doğalgaz alacak.

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nden tedarik edeceği sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) maliyeti belli oldu.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin ABD ile yaptığı 20 yıllık LNG anlaşmasının toplam maliyeti 43 milyar dolar olacak. The Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan haberde, bu adımın Türkiye’nin Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltabileceği vurgulandı.

Haberde şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Batı ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. Türkiye bu hafta ABD ile 20 yıllık, 43 milyar dolarlık LNG tedarik anlaşmasına imza attı.”

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE İMZALAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen kritik görüşmede enerji başlığı da gündeme geldi. Görüşmeden bir gün önce ise New York’ta önemli bir imza töreni yapıldı.

Türkiye’nin doğal gaz ve enerji ticaretinden sorumlu kuruluşu BOTAŞ ile dünyanın önde gelen bağımsız enerji ve emtia gruplarından Mercuria, LNG tedarik anlaşmasını imzaladı.

20 YILLIK SÖZLEŞME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün imzaladığımız anlaşma, önümüzdeki 20 yıl boyunca yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğerinde ABD kaynaklı LNG tedarikini mümkün kılacak” dedi.

