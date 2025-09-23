Amerika’dan Boeing alımının detaylarını THY Genel Müdürü Bolat anlattı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet, Bolat Boeing ile 250 tane uçağın alımı için görüştüklerini açıkladı.

Söz konusu alımı ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirmişti. Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ile 300 Boeing uçağının alımı için görüştüğünü açıkladı. Erdoğan ise bu açıklamanın "Sağır duymaz uydurur" diyerek gerçek olmadığını iddia etti.

Özgür Özel'in ikinci iddiası da doğrulandı: Erdoğan Trump ile 'Boeing uçaklarını' görüşecek

Ancak hem ABD'den yapılan açıklama ile Özel'in iddiası doğrulanmıştı. Şimdiyse THY'nin başından açıklama geldi. THY alımı doğruladı.

ABD ziyaretinde bulunan Ahmet Bolat, Gazeteci Vahap Munyar'ın "Boeing’ten 300 uçak alımı için imza atacağınız gündeme geldi…" diyerek söz konusu alımı sordu.

"BOEING'LE BU SEYAHATTE 250 UÇAKLIK BİR İMZA ATABİLİRİZ"

Bolat ise şunları kaydetti:

"Boeing’ten uçak alımı konusunda zaten görüşmelerimiz hep söz konusu. Dünyanın iki önde gelen yolcu uçağı üreticisi Boeing ve Airbus, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Boeing’le bu seyahatte 250 uçaklık bir imza atabiliriz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tuttuğunu, Filistin’i Trump’a terk ettiğini iddia etmişti.

Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?

“Trump Filistin’e de sulanıyor, Kıbrıs’a da sulanıyor. Bizimki ağzına açıp bir şey söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum, daha geçen hafta cumartesi günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde ismini gizleyerek Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmamışlar. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Filistin seni affetmeyecek Erdoğan.”

Son dakika | Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump görüşmesi cevabı

Özel bu açıklamasından bir süre sonra başka bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’tan aldığı icazetle 19 Mart darbesini yapan Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.”

ERDOĞAN: "SAĞIR DUYMAZ UYDURUR"

Özgür Özel’in “300 Boeing” açıklamasına veren Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” demişti.