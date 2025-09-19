Özgür Özel'in ikinci iddiası da doğrulandı: Erdoğan Trump ile 'Boeing uçaklarını' görüşecek

Özgür Özel'in ikinci iddiası da doğrulandı: Erdoğan Trump ile 'Boeing uçaklarını' görüşecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirterek, Boeing uçaklarının satışı hakkında görüşeceklerini kaydetti. Özgür Özel, Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile Boeing uçakları konusunda görüşmek istediğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cumartesi günü Trump'un oğluyla Erdoğan arasındaki görüşmeyi duyurmuş ve siyaseti sarsmıştı. Bugün ise Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için 300 adet Boeing uçağı almanın sözünü verebileceğini söylediğini iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ise telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Donald Trump, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Son dakika | Özgür Özel'den ikinci bomba iddia: Erdoğan uçak alma vaadiyle Trump ile görüşmek istemiş!Son dakika | Özgür Özel'den ikinci bomba iddia: Erdoğan uçak alma vaadiyle Trump ile görüşmek istemiş!

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, "Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. 'Buna yol verme, buna izin verme' dedi. Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, 'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş..." açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
Türkiye
Dayısıyla yengesini öldüren yeğen tutuklandı
Dayısıyla yengesini öldüren yeğen tutuklandı
İranlı sanatçının turnesi iptal edilmişti: Belediyeden açıklama
İranlı sanatçının turnesi iptal edilmişti: Belediyeden açıklama
77 milyon liralık MESEM vurgunu davasında 206 sanık hakim karşısına çıktı
77 milyon liralık MESEM vurgunu davasında 206 sanık hakim karşısına çıktı