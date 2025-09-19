Özgür Özel'in ikinci iddiası da doğrulandı: Erdoğan Trump ile 'Boeing uçaklarını' görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cumartesi günü Trump'un oğluyla Erdoğan arasındaki görüşmeyi duyurmuş ve siyaseti sarsmıştı. Bugün ise Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için 300 adet Boeing uçağı almanın sözünü verebileceğini söylediğini iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ise telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Donald Trump, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, "Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. 'Buna yol verme, buna izin verme' dedi. Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, 'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş..." açıklamasında bulundu.