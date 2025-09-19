Son dakika | Özgür Özel'den ikinci bomba iddia: Erdoğan uçak alma vaadiyle Trump ile görüşmek istemiş!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cumartesi günü Trump'un oğluyla Erdoğan arasındaki görüşmeyi duyurmuş ve siyaseti sarsmıştı. Bugün yeni bir iddia ortaya attı. Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için 300 adet Boeing uçağı almanın sözünü verebileceğini söylediğini iddia etti.

Turgutlu Belediyesi, kentin yeni eğitim, kültür ve spor yuvası olacak Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunacağı Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada bir konuşma yaptı.

Özel, “19 Mart günü Türkiye siyasi tarihinin en kara günlerinden birisi olarak kayıtlara geçti” açıklamasında bulundu.

"Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar" diyen Özel, “Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştu. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk” dedi.

Özel, önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek adına bir vakıf açılacağı bilgisini paylaştı.

Hedeflerinin iktidar olduğunu söyleyen Özel, "Seçimi kazanınca kibir yapmayacağız. CHP'nin zaferi Türkiye'nin zafer olacak" diye konuştu.

İktidarın dış politikasına ilişkin de eleştirilerde bulunan Özel, geçen Cumartesi günü Erdoğan'ın Trump'ın oğluyla görüştüğünü duyurarak, siyaset gündemini sarsmıştı. Bu görüşme daha sonra Erdoğabn'a yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğü doğrulandı! Özgür Özel duyurmuştuErdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğü doğrulandı! Özgür Özel duyurmuştu

"300 TANE BOİNG UÇAĞI ALMA" SÖZÜ VERMİŞ

Özel, konuşmasında, "Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. 'Buna yol verme, buna izin verme' dedi. Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, 'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş..." açıklamasında bulundu.

Kurultay ile ilgili de konuşan Özel, "Parti üzerinde yapılan bütün oyunları bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP'nin yargı kolları faaliyetlerini alt edeceğiz. Kardeşlikle, barış içinde kimseyi öteki yapmadan herkesi hep birlikte kucaklayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Siyaset
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!
Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!