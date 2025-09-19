Son dakika | Özgür Özel'den ikinci bomba iddia: Erdoğan uçak alma vaadiyle Trump ile görüşmek istemiş!

Turgutlu Belediyesi, kentin yeni eğitim, kültür ve spor yuvası olacak Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunacağı Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada bir konuşma yaptı.

Özel, “19 Mart günü Türkiye siyasi tarihinin en kara günlerinden birisi olarak kayıtlara geçti” açıklamasında bulundu.

"Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar" diyen Özel, “Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştu. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk” dedi.

Özel, önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek adına bir vakıf açılacağı bilgisini paylaştı.

Hedeflerinin iktidar olduğunu söyleyen Özel, "Seçimi kazanınca kibir yapmayacağız. CHP'nin zaferi Türkiye'nin zafer olacak" diye konuştu.

İktidarın dış politikasına ilişkin de eleştirilerde bulunan Özel, geçen Cumartesi günü Erdoğan'ın Trump'ın oğluyla görüştüğünü duyurarak, siyaset gündemini sarsmıştı. Bu görüşme daha sonra Erdoğabn'a yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğü doğrulandı! Özgür Özel duyurmuştu

"300 TANE BOİNG UÇAĞI ALMA" SÖZÜ VERMİŞ

Özel, konuşmasında, "Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. 'Buna yol verme, buna izin verme' dedi. Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, 'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş..." açıklamasında bulundu.

Kurultay ile ilgili de konuşan Özel, "Parti üzerinde yapılan bütün oyunları bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP'nin yargı kolları faaliyetlerini alt edeceğiz. Kardeşlikle, barış içinde kimseyi öteki yapmadan herkesi hep birlikte kucaklayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.