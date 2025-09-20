Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?

Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?
Yayınlanma:
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde milyarlarca dolarlık anlaşma çıkabileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 25 Eylül’de Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek görüşmenin ardından büyük çaplı ticari ve savunma anlaşmaların imzalanabileceği iddia edildi.

BLOOMBERG HABERİNE GÖRE DEV SATIŞLAR MASADA

İddianın sahibi ABD merkezli haber ajansı Bloomberg. Kuruluş, Boeing ve Lockheed Martin firmalarının Türkiye’ye 250 adet ticari yolcu uçağı ile ek 40 F-16 savaş uçağı satışı için müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklamasıErdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Ayrıca, uzun süredir sorunlu olan F-35 programının da görüşmelerde yeniden gündeme geleceği kaydedildi.

TÜRK YETKİLİLERDEN ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Bloomberg'e konuşan ismi açıklanmayan Türk yetkililer, Erdoğan’ın bu ziyarette savunma sanayinden enerji sektörüne kadar onlarca milyar dolarlık anlaşma yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Türkiye’nin 40 adet F-35 jet uçağı, 40 adet F-16 Viper ve bomba ile füze gibi çeşitli mühimmat satın almayı planladığı belirtildi.

Trump Jr. görüşmesinin ardından ABD ziyareti: Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacakTrump Jr. görüşmesinin ardından ABD ziyareti: Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

F-16 FİYATLARI HÂLÂ MÜZAKERE KONUSU

Görüşmelerde iki tarafın F-16 savaş uçaklarının fiyatı üzerinde halen pazarlık halinde olduğu, nihai rakama ulaşmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

TRUMP’TAN İLİŞKİLER VE ANLAŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor. Erdoğan ile her zaman çok güçlü bir dostane ilişki içerisindeyiz.” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Ekonomi
Pazarda çeyrek lahana dönemi: Bu da olmaz denen her şey tek tek oluyor
Pazarda çeyrek lahana dönemi: Bu da olmaz denen her şey tek tek oluyor
THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?
THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?