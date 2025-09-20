Bloomberg'den bomba iddia! Erdoğan-Trump görüşmesinin ardında milyarlarca dolar mı var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 25 Eylül’de Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek görüşmenin ardından büyük çaplı ticari ve savunma anlaşmaların imzalanabileceği iddia edildi.

BLOOMBERG HABERİNE GÖRE DEV SATIŞLAR MASADA

İddianın sahibi ABD merkezli haber ajansı Bloomberg. Kuruluş, Boeing ve Lockheed Martin firmalarının Türkiye’ye 250 adet ticari yolcu uçağı ile ek 40 F-16 savaş uçağı satışı için müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

Ayrıca, uzun süredir sorunlu olan F-35 programının da görüşmelerde yeniden gündeme geleceği kaydedildi.

TÜRK YETKİLİLERDEN ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Bloomberg'e konuşan ismi açıklanmayan Türk yetkililer, Erdoğan’ın bu ziyarette savunma sanayinden enerji sektörüne kadar onlarca milyar dolarlık anlaşma yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Türkiye’nin 40 adet F-35 jet uçağı, 40 adet F-16 Viper ve bomba ile füze gibi çeşitli mühimmat satın almayı planladığı belirtildi.

F-16 FİYATLARI HÂLÂ MÜZAKERE KONUSU

Görüşmelerde iki tarafın F-16 savaş uçaklarının fiyatı üzerinde halen pazarlık halinde olduğu, nihai rakama ulaşmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

TRUMP’TAN İLİŞKİLER VE ANLAŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor. Erdoğan ile her zaman çok güçlü bir dostane ilişki içerisindeyiz.” dedi.