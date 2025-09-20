THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’den uçak satın alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üstün, Boeing ile uzun süredir devam eden görüşmelerin bulunduğunu ancak henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.

YAHYA ÜSTÜN’DEN ÖNEMLİ BEYANAT

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımı konusunda “Boeing ile uzun zamandır görüşmelerimizi sürdürüyoruz fakat nihai karar henüz verilmiş değil.” ifadelerini kullandı.

BOEING

Boeing, merkezi ABD’de bulunan dünyanın en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ticari uçak üretiminde dünya lideri olan firma, birçok ülkenin hava yollarına geniş ürün yelpazesi sunarken kazalarla da gündemde.

Boeing uçakları sık sık kazalarla gündeme geliyor. Aralık 2024’te Güney Kore’de bir Boeing 737-800 uçağı pistten çıkarak beton duvara çarpmış, 3 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu iki kişi yaşamını yitirmişti. Kasım 2024’te Litvanya’da bir 737 kargo uçağı bir evin üzerine düşerek bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Yine 2024’ün Mart ayında, LATAM Havayolları’na ait bir Boeing 787 uçağı havada aniden burun üstü dalarak 50’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Aynı yılın Ocak ayında, Alaska Airlines’ın bir 737 Max 9 tipi uçağında uçuş sırasında bir kapı tıkacı patlamıştı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi kazanın ardından yaptığı incelemede paneli sabitleyen cıvataların eksik olduğunu belirlemişti.

2018 ve 2019 yıllarında Etiyopya ve Endonezya’da yaşanan, toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği ‘737 Max’ kazaları ise halen akıllarda. Hatta o kazalarda, uçuş kontrol sistemlerindeki yazılım hatalarının felakete yol açtığı belirlenmiş, 737 Max modeli dünya çapında yaklaşık iki yıl boyunca uçuşlardan menedilmişti.