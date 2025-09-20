Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile gerçekleşecek Beyaz Saray görüşmesine dair mesaj paylaştı. Erdoğan, ticaret, yatırım ve savunma sanayisinin masada olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Beyaz Saray görüşmesine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şunları yazdı:

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Trump'ın oğluyla Erdoğan'ın görüştüğünü duyurmuştu. Bugün ise Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için 300 adet Boeing uçağı almanın sözünü verebileceğini söylediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Donald Trump, görüşmenin 25 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşeceğine dair açıklamada bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

