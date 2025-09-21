Son dakika | Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump görüşmesi cevabı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in bu hafta yapılan mitingde, "Trump'ın oğlu Erdoğan ile İstanbul'da görüştü" açıklamasına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için yapacağı ABD ziyareti öncesi cevap verdi.

Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğü doğrulandı! Özgür Özel duyurmuştu

Soruyu soran muhabire "İnanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi?" diyen Erdoğan, Özgür Özel'e "O da orada mıydı" cevabını verdi. Özgür Özel hakkında "Gereken cevabı daha geniş manada vereceğiz" dedi.

Bir muhabirin "CHP Genel Gaşkanı Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla İstanbul'da Gazze pazarlığı yaptığınızı söyledi" ifadeleriyle Özel'in konuya ilişkin sorusuna cevap veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını bugüne kadar Özgür Özel'e sorarak yapmadık bundan sonra da yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. ABD Türkiye herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız."