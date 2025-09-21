Son dakika | Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump görüşmesi cevabı

Son dakika | Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump görüşmesi cevabı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan BMGK için gideceği ABD ziyareti öncesi katıldığı basın toplantısında Özgür Özel'in Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla görüştüğüne dair açıklamasına cevap verdi. Erdoğan, "O da orada mıydı? Gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in bu hafta yapılan mitingde, "Trump'ın oğlu Erdoğan ile İstanbul'da görüştü" açıklamasına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için yapacağı ABD ziyareti öncesi cevap verdi.

Soruyu soran muhabire "İnanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi?" diyen Erdoğan, Özgür Özel'e "O da orada mıydı" cevabını verdi. Özgür Özel hakkında "Gereken cevabı daha geniş manada vereceğiz" dedi.

'İNANMIYORSUNUZ BU TÜR ŞEYLERE DEĞİL Mİ'

Bir muhabirin "CHP Genel Gaşkanı Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla İstanbul'da Gazze pazarlığı yaptığınızı söyledi" ifadeleriyle Özel'in konuya ilişkin sorusuna cevap veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını bugüne kadar Özgür Özel'e sorarak yapmadık bundan sonra da yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. ABD Türkiye herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız."

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çarşamba günü İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla pazarlık yaptığını söylemişti.

"Trump'a bir kelime söylemediği gibi, daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Jr. Trump'ı ağırlıyor, onunla pazarlığa tutuşuyor. İsmini yazmayıp iş adamı yazmışlar ziyarete."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

