Erdoğan yurda ayak bastı: THY Boeing siparişini açıkladı!

Erdoğan yurda ayak bastı: THY Boeing siparişini açıkladı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Donald Trump Jr. ile Boeing uçak alımı için görüştüğünü gündeme taşımış, Erdoğan ise iddialara “Sağır duymaz uydurur” sözleriyle yanıt vermişti. THY Boeing'den uçakların satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Boeing ile uçak alımı için görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

"SAĞIR DUYMAZ UYDURUR"

Söz konusu alımı ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirmişti. Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ile Boeing uçağının alımı için görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Erdoğan ise bu açıklamanın "Sağır duymaz uydurur" diyerek gerçek olmadığını iddia etmişti. Şimdiyse THY'den açıklama geldi.

Amerika’dan Boeing alımının detaylarını THY Genel Müdürü Bolat anlattıAmerika’dan Boeing alımının detaylarını THY Genel Müdürü Bolat anlattı

TRUMP, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİN "HARİKA" GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen Beyaz Saray görüşmesi yapıldı.

İki saat süren görüşme sonrası Trump, Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Erdoğan'ı geçirdiği sırada gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika" yanıtını verdi.

Trump'tan, F-35 şartı: "Anlaşma sağlarız ama, önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak"Trump'tan, F-35 şartı: "Anlaşma sağlarız ama, önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak"

THY'DEN "BOEİNG UÇAK SİPARİŞİ" AÇIKLAMASI!

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tuttuğunu, Filistin’i Trump’a terk ettiğini iddia etmişti.

“Trump Filistin’e de sulanıyor, Kıbrıs’a da sulanıyor. Bizimki ağzına açıp bir şey söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum, daha geçen hafta cumartesi günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde ismini gizleyerek Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmamışlar. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Filistin seni affetmeyecek Erdoğan.”

Özel bu açıklamasından bir süre sonra başka bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’tan aldığı icazetle 19 Mart darbesini yapan Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Ekonomi
4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi: Kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi
4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi: Kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi
SPK 33 siteye erişim yasağını açıkladı
SPK 33 siteye erişim yasağını açıkladı
Beklenen haber geldi: Paralar hesaplara yattı!
Beklenen haber geldi: Paralar hesaplara yattı!