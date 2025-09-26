Erdoğan yurda ayak bastı: THY Boeing siparişini açıkladı!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Boeing ile uçak alımı için görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

"SAĞIR DUYMAZ UYDURUR"

Söz konusu alımı ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirmişti. Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ile Boeing uçağının alımı için görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Erdoğan ise bu açıklamanın "Sağır duymaz uydurur" diyerek gerçek olmadığını iddia etmişti. Şimdiyse THY'den açıklama geldi.

TRUMP, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİN "HARİKA" GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen Beyaz Saray görüşmesi yapıldı.

İki saat süren görüşme sonrası Trump, Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Erdoğan'ı geçirdiği sırada gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika" yanıtını verdi.

Trump'tan, F-35 şartı: "Anlaşma sağlarız ama, önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak"

THY'DEN "BOEİNG UÇAK SİPARİŞİ" AÇIKLAMASI!

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tuttuğunu, Filistin’i Trump’a terk ettiğini iddia etmişti.

“Trump Filistin’e de sulanıyor, Kıbrıs’a da sulanıyor. Bizimki ağzına açıp bir şey söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum, daha geçen hafta cumartesi günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde ismini gizleyerek Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmamışlar. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Filistin seni affetmeyecek Erdoğan.”

Özel bu açıklamasından bir süre sonra başka bir konuşmasında şunları söylemişti: