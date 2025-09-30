CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a yanıt: "Karadeniz’deki doğalgazla övünür, ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyaretini eleştirenler üzerinden muhalefeti hedef alan alan bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Özel'den Erdoğan'a ABD mesajı: ''Oralarda duydukları övgüyle verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar"

ERDOĞAN AMERİKA ZİYARETİNİ ELEŞTİRENLERİ HEDEF ALDI

Amerika ziyaretini eleştirenlerin başka şeyler bekleyip hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı 'Türkiye'nin sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının' hiçbirine sahip olamayacağını savundu.

Erdoğan, "Ne Marmaray olurdu ne İstanbul Havalimanı olurdu ne Togg olurdu ne hızlı trenler olurdu, ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının ne de Gabar’daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu" dedi.

Mega projeleri över ama garanti ödemelerini, çevre zararını, milyarlarca dolarlık yükü ağzına hiç almaz.



TOGG desen, millet binemez.



Bakkaldan güvenmediğimiz sütü almayız. O gidip güvenliği tartışmalı Boeing’ten 225 uçak alır. Maliyeti ne, söylemez.



Karadeniz’de doğalgaz… https://t.co/EWrXAgdQaV — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 29, 2025

CHP'Lİ BAŞARIR TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, Erdoğan'ın ifadelerine tek tek yanıt verdi.

Başarır, Erdoğan'ın övündüğü Togg'a kimsenin binemediğine, Karadeniz gazından bahsedilmesine rağmen ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapılmasına dikkat çekti.

"ONUN ONTOLOJİSİNDE MİLLETİN HAYRINA İŞ YAPMAK YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır X hesabı üzerinden şu ifadeleri kaydetti:

"Mega projeleri över ama garanti ödemelerini, çevre zararını, milyarlarca dolarlık yükü ağzına hiç almaz. TOGG desen, millet binemez. Bakkaldan güvenmediğimiz sütü almayız. O gidip güvenliği tartışmalı Boeing’ten 225 uçak alır. Maliyeti ne, söylemez. Karadeniz’de doğalgaz rezerviyle övünür ama ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar. Detayları ne, açıklamaz. Dışa bağımlılığı saklar, faturayı halkın sırtına yükler, ülkeyi borç batağına sürükler. Muhalefetin de varlığına düşman! Asıl onun ontolojisinde milletin hayrına iş yapmak yok; kendi hayrına milleti kandırmak var!"

ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler'de düzenlendiği mitinginde; Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde Trump'ın oğlu ile gizlice görüşerek, ABD Başkanı Trump ile randevu ayarlaması halinde Boeing’den uçak alma sözü verdiğini duyurmuştu.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinin ardından uçak alma konusunda yapılan anlaşma, Özel'in sözlerini doğruladı.

"SÜT ALAMAYA BENZEMEZ" DEDİ

Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi, gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişi buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez." dedi.