Özel'den Erdoğan'a ABD mesajı: ''Oralarda duydukları övgüyle verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği Dil Devrimi 93. Yıl Kutlamaları Ödül Törenine katıldı. Törende konuşma yapan Özel, Türk Dil Derneği'nin kendisinde yerinin her zaman ayrı olduğunu ifade ederek, Erdoğan-Trump görüşmesini ve İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davasını değerlendirdi.

"TDK YAPILANDIRILDIĞINDA DİL DERNEĞİ GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinde anılan yapının Türk Dil Derneği olduğunu söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesinden sonra askeri vesayet altına girmiş olan, bugün de siyasi iktidarın vesayeti altında olan Türk Dil Kurumu yerine iktidar değişiminden sonra vasiyete uygun olarak yeniden Türk Dil Kurumu yapılandırıldığında herhalde Dil Derneği kendi görev süresini başarıyla tamamlamış olacak. Çok zor günlerden geçildi. Geçilmeye devam ediliyor. Sorunların en büyüğü zaten Türkiye'de sivil toplumculuk, dernekçilik ve vakıfçılık meseleleri kişilerin kendilerinden ailelerinden fedakarlık ederek yaptıkları kendi ceplerinden desteklemek zorunda kaldıkları zorlu süreçlere işaret ediyor.

"ASLINDA SALDIRDIKLARI NE EKREM İMAMOĞLU'DUR NE MANSUR YAVAŞ'TIR"

Özel, CHP üzerinde kumpas kurulduğunu ve davalar açıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bunun yanında İstanbul Barosu'na kayyum atanması gibi daha doğrusu görevden el çektirildi, istinaf aşamasında orada bir mazbata iptalinin peşindeler. Her taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi bütün süreçleri en şeffaf yürüten ihaleleri canlı yayınlamaya başlayan ve Türkiye'ye örnek olan en titiz iş denetim mekanizmalarının işletildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir saldırı dalgası var. Çünkü deniyor ki, 'biz bu ülkede kim bu iktidarı değiştirmeye niyet ettiyse onun karşısına var gücümüzle gideriz. Devletin polisine kanunsuz emir vererek gideriz. Devletin tüm kurumlarını başta yargı olmak üzere adalet dağıtması gereken Adalet Bakanlığı, Adalet teşkilatı olmak üzere onu araçsallaştırarak gideriz. Bütün gücümüzle varımıza yokumuza saldırırız. Karşımızda aday istemeyiz, parti istemeyiz, yapı istemeyiz ve gücümüzü de öyle halktan, milletten almaktan vazgeçtik. Seçim kazanınca milli iradeyi baş tacir ederdik. Şimdi alaşağı ettik.' Aslında saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu'dur, ne Mansur Yavaş'tır. İstanbul'un iradesine saldırıyorlar. Ankara'nın iradesine saldırıyorlar."

"GELECEĞİN İKTİDAR PARTİSİNE DARBE YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Türkiye'yi gelecekte yönetecek partiye, geleceğin iktidar partisine darbe yapılmaya çalışıldığını söyleyen Özel, "Kendileri karşısında hangi yapı, kim direniyorsa onlara saldırıyorlar. Büyük bir tahammülsüzlük geliştiriyorlar" dedi.

Özel, LeMan Dergisi'nin Gazze için çizdiği karikatür sebebiyle karikatüristlerine soruşturma açılmasını hatırlatarak, "Karikatür buz gibi Gazze'de yaşananları kınayan bir karikatür. İki tane melek var. Demek ki iki tane bebek ölmüş melek olduğuna gökyüzüne yükseliyor. Birinin adı bir peygamberimizin adı, diğeri bir başka peygamberin adı. Bombalar iki taraftan da bebekleri öldürüyor, onlar da melek olup yükseliyor. Bunlarda 'Vay efendim, peygamber efendimizin resmini yaptın' diye karikatüristleri içeri atıyorlar. Daha bugün LeMan Dergisi'nin karikatüristleri nihayet serbest kalabildiler. Onlara da bir kez daha bütün dayanışma duygularımı buradan ifade etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

"İCAZET ALMAYA AMERİKA'YA GİDİYORLAR"

Ülkede kendi düşüncesini özgürce ya da daraltılmış alan içinde bile açıklamak isteyen herkese saldırıldığına değinen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıf yaparak şöyle konuştu:

"Amaç enerjiyi düşürmek, cesareti kırmak, mücadeleyi engellemek ve iktidarlarını kalıcılaştırmak. Bunun karşısında aslında şimdiye kadar yaptığımız 56 tane mitingde meydanlara her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde dolduran herkes bunlara meydan okuyor. 'Biz biriz, beraberiz, hep beraber kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyenler birbirlerine cesaret veriyor. Buradan rahatsız olanlar cesaret bulmaya, güç almaya, icazet almaya Amerika'ya gidiyorlar. Oralarda duydukları övgüyle verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar. Memleketin menfaatlerini, memleketin yeraltı zenginliklerini madenlerini satıyorlar. Satın alınacak birtakım talepleri öne çekiyorlar."

"UÇAK ALIYORLAR TAVİZ VERİYORLAR"

Özel, "Oradan doğalgaz alıyorlar, uçak alıyorlar, maden veriyorlar, taviz veriyorlar. Karşılığında övgü duyuyorlar. 'Aferin' deniyor ve bu aferin budalalığı memleketin geleceğini daha çok karartmak için onlara güya moral veriyor. Buradan sözümüze değer veren herkese söylüyorum. Birincisi biz haklıyız. İkincisi güçlüyüz. Üçüncüsü; kalabalık olan, çok olan biziz. Korkanlar, kaybedenler, geriye gün sayanlar ve iktidardan gidecek olanlar onlar. Gelecek olanlar bu ülkenin emekçilerinin, emeklilerinin, gençlerinin, çiftçilerinin, esnaflarının, yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin iktidarı kuruluş aşamasındadır" diye konuştu.

"GEREKİRSE ÖLÜMÜ GÖZE ALACAĞIZ"

Özel, Türkiye'de yaşanan sıkıntıları "doğum sancısı"na benzeterek "Kimse moralini bozmasın ki eninde sonunda başaracağız. Bu ülkeyi kurtaranlar, bu ülkeyi kuranlar daha kolay şartlarda mı mücadele ettiler? Her şey daha mı uygundu? Ölümü göze aldılar. Bu ülkeyi kurtardılar. Gerekirse ölümü göze alacağız. Bu ülkeyi bir daha kurtaracağız. Emin olun" dedi.