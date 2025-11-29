Yatırım danışmanı Eryılmaz'dan altın için 8 saat uyarısı: Sakın satmayın

Ekonomistten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan hayati bir uyarı geldi. Fed'in faiz indirimi beklentisiyle hareketlenen piyasada "8 saat" kuralına dikkat çeken Eryılmaz, gram ve ons altında o kritik eşiğin geçilmesi durumunda yeni rekorların kapıda olduğunu söyledi.

Altın tahminiyle şaşkına çevirdi! ABD'li banka o tarihe hazırlanıyor

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında birikimini korumaya çalışan küçük yatırımcının güvenli limanı altında sular ısınıyor. Aralık ayında Amerikan Merkez Bankası'ndan (Fed) gelmesi beklenen faiz indirimi sinyalleri, piyasayı yukarı yönlü tetikledi. 2025 yılında yatırımcısına yüzde 85'in üzerinde kazandıran sarı metalde doğru alım-satım zamanını kollayanlar için Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasanın şifrelerini verdi.

Altın fena yükseldi! Yıl sonu için göz kırptı

YouTube yayınında değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, Fed üyelerinden gelen "güvercin" açıklamaların beklentiyi artırdığını vurguladı.

Eryılmaz, “Fed’in faiz indirecek fiyatlamasının güçlenmesi… Geçen hafta çok sayıda Fed üyesi farklı açıklamalarda bulundu. Son konuşanlar ise hep güvercin bir tutum sergiledi. ABD’den gelen veriler biraz karışık” dedi.

ONS ALTINDA 4 BİN 250 DOLAR HEDEFİ

Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin ve jeopolitik risklerin de fiyatlamaya dahil olduğunu belirten Eryılmaz, ons altın için kritik direnç noktasını işaret etti.

Yatırımcıya seslenen Eryılmaz, “Fed faiz indirecek fiyatlamasıyla 4 bin 185 dolar en yüksek aslında bizim için, kritik bir yer. Eğer buranın üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı, belki 8 saate bile kalmadan 4 bin 250 dolara gidebilir” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE İHTİMALİ

Ons tarafındaki bu hareketliliğin Türk Lirası cinsinden gram altına yansımasını da hesaplayan Eryılmaz, rekor seviyelerin çok yakın olduğunu söyledi. 4 bin 185 doların TL karşılığının 5 bin 700 lira seviyelerine denk geldiğini belirten ekonomist, gram altın yatırımcısını şöyle uyardı:

İslam Memiş yapılacak tek şeyi açıkladı: Sadece altın değil hepsi sert oynayacak

“Gram eğer 5 bin 720 TL üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı 5 bin 800 TL’ye gider. 5 bin 800 TL üzerindeki kalıcılıklarda da yeni tarihi zirveye gitme ihtimali oldukça güçlü görünüyor.”

"SAKIN SATMAYIN, ELİNİZDE TUTUN"

Peki vatandaş ne yapmalı? Satıp kâr mı etmeli yoksa beklemeli mi? Eryılmaz bu soruya net bir yanıt verdi. Ellerindeki varlıkları satmamaları konusunda yatırımcıyı uyaran Eryılmaz, stratejiyi şu sözlerle açıkladı:

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor

“Şu an satmıyoruz. Altınlarımızı, gümüşlerimizi elimizde tutmaya devam ediyoruz. Kısa vadeciler, 4 bin 185 dolar üzerinde en az 8 saat kalış görüyorlarsa 4 bin 250 dolara kadar kar potansiyeli var. Uzun vadelilere önerim ise paramızı kademeli olarak alımda değerlendirmeleri”

GÜMÜŞ ALTINI SOLLADI

2025 yılında gümüşün ons altından daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Eryılmaz, bu cephede de fırsatların sürdüğünü belirtti.

Eryılmaz, “İnanılmaz bir gümüş hareketi var, altına göre çok daha güçlü gidiyor. Olur da 77 TL’nin altına kırarsa, temel nedenler devam ederse gümüşte 62 dolara gitme potansiyeli var. Gümüşleri satmıyoruz. Bu yükselişler tepki mi yoksa kırılım mı, henüz net değil; ama yakın vadede alım fırsatı sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

*Bu haberde yer bulan görüşler yorumcuya aittir, haber yatırım tavsiyesi değildir!