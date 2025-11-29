Altın fena yükseldi! Yıl sonu için göz kırptı

Altın fiyatları geçen haftaki düzeltmenin ardından tırmanışa geçti. Fed'den gelen açıklama ile yükselen fiyatların yıl sonuna kadar bu rotada gideceği tahminleri de geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ılımlı mesajlar, Aralık ayında faiz indirimi yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını yukarı çekti.

altin.jpg

Yatırımcılar, geçtiğimiz haftadan bu yana Fed kanadından gelecek sinyallere kilitlenmiş durumda. Banka yetkililerinin "güvercin" tonlu açıklamaları, Fed'in yılın son ayında faiz makasını daraltabileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Haftaya yükselişle giren altın, geçen haftaya göre yüksek seyir sürüyor.

ABD kaynaklı haber akışıyla birlikte ons altın ibresini yukarı çevirdi.

Hem ons altındaki değerlenme hem de dolar/TL kurundaki kısmi artış, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yarattı.

KAPALIÇARŞI MAKASI AÇIK

2021/12/31/eyrek-altin.jpg

Serbest piyasa ile resmi kur arasındaki fiyat farkı dikkat çekmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 1,55

ALIŞ(TL) 5.762,77

SATIŞ(TL) 5.763,55

Çeyrek Altın % 1,02

ALIŞ(TL) 9.502,00

SATIŞ(TL) 9.582,00

Altın (ONS) % 1,40

ALIŞ($) 4.217,39

SATIŞ($) 4.217,96

FED YETKİLİLERİNDEN KRİTİK MESAJLAR

Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede iş gücü piyasasındaki tabloya işaret etti. Waller, piyasanın Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu belirtti. Ancak sonraki adımların, hükümet kapanması sebebiyle geciken veri akışına bağlı olacağını vurguladı.

Bu yorumların öncesinde, New York Fed Başkanı John Williams’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı “ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği” yönündeki açıklamaları piyasadaki beklentiyi artırmıştı.

Bu gelişmeler ışığında piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta sadece yüzde 40 seviyesindeydi.

JPMORGAN'DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li banka JPMorgan'ın analistleri, tahminlerinde değişikliğe gitti. Fed'in faiz indirimine yönelik vereceği kararı işaret eden analistler, dolar ve altın ikilisinin arasında yaşanacak yatırımcı geçişinin beklenenden önce gerçekleşeceğini tahmin etti.

Banka, 2026'dan önce yıl sonuna kadar altında yeni tahminler gelebileceğini öngördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

