İslam Memiş açıkladı: İşte altında zarar edenler!
Altın fiyatlarında yaşanan uç değişimler alım-satım yapacakların kafasını karıştırırken, İslam Memiş, altının hangi seviyede kaybettirdiğini açıkladı.

Altın fiyatları, uluslararası arenadaki belirsizlik, ABD'de yaşanan hükümet krizi ile oluşan atmosferde güvenli liman konumunu teyit etti.

Küresel piyasalarda belirsizlik etkisi ile altına talep artarken altın fiyatları da yükseldi. Haftalarca rekor üzerine rekor kıran altında tansiyon son bir kaç haftada düşmeye başladı. Düşüş, alım fırsatı olurken, panik alımları ve satışları da yapıldı.

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş ise altında zarar alımının yapıldığı seviyeyi açıkladı. Memiş, "parası olanlar bu seviyeden alabilir" derken kendisinin almadığını açıkladı.

"BEN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE ALTIN ALMAM"

İslam Memiş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Toplu cevap olsun;
Ben 4.000 $ üzerinden altın, 50 $ üzerinden gümüş ALMAM, benim paramla PAHALI”

Bu benim kararım
Bu benim düşüncem
Bu benim taktiğim"

"Biz Türkiye'de alışığız ama... " Eğilmez açıkladı: Trump'ın kararları altını nasıl etkileyecek?"Biz Türkiye'de alışığız ama... " Eğilmez açıkladı: Trump'ın kararları altını nasıl etkileyecek?

"PARASI ÇOK OLAN ALSIN"

Memiş ardından şu açıklamayı yaptı:

"Kendine güvenen varsa alsın.
Parası çok olan alsın.
5.750 liranın üzerinden gram altın
70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti.
Edecek de.
O da onların kararı.
Kimse kimsenin kârına ortak deği"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

