ABD verisi yüksek geldi altın düştü!
Yayınlanma:
Altın fiyatları haftanın son gününde düşüşe geçti. Düşüşte, hükümetin kapanması nedeni ile haftalar sonra açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi etkili oldu.

Haftanın son işlem gününde ibre aşağıyı gösteriyor. Ons altın, hafif bir geri çekilmeyle haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta cuma günü 4.085 dolar seviyesinden kapanış yapan değerli maden, bugün 4.050 dolar bandında tutunma çabasında.

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurundaki hareketlilik, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons fiyatı ne oldu?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıkıyor.

Hükümet kapanmıştı! ABD'den haftalardır beklenen veri geldi! Altın nasıl etkilenecek?

PİYASALARDA FED BASKISI HİSSEDİLİYOR

2024/03/20/fed-powell.jpg

Beklentileri aşan ABD istihdam verileri, piyasalardaki denklemi değiştirdi. Bu durum, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayındaki toplantıda faiz indirimine gitme olasılığını zayıflatarak altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Aralıkta indirim zora mı girdi? Fed tutanakları yayımlandı faiz kargaşası ortaya çıktı

Doların küresel ölçekte güç kazanması ve belirsizlik ortamı yatırımcıları yön arayışına iterken, analistler yıl sonu yaklaşırken yapılan kâr satışlarının (realizasyonların) da düşüşte etkili olduğunu vurguluyor.

VATANDAŞ GÜNCEL FİYATLARI ARAŞTIRIYOR

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Spot piyasada gün içinde 4.049,51 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 08:55 itibarıyla 4 bin 41 dolardan işlem görüyor.

21 Kasım 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % -0,52

ALIŞ(TL) 5.524,76

SATIŞ(TL) 5.525,51

Çeyrek Altın % -0,54

ALIŞ(TL) 9.344,00

SATIŞ(TL) 9.427,00

Altın (ONS) % -0,87

ALIŞ($) 4.041,32

SATIŞ($) 4.041,89

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

