Hükümet kapanmıştı! ABD'den haftalardır beklenen veri geldi! Altın nasıl etkilenecek?
ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle 43 gündür açıklanmayan tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin çok üzerinde gelen veri sonrası altında düşüş yaşandı.

Federal hükümetin 43 gün süren kapanma sürecinin ardından, piyasaların kilitlendiği eylül ayı tarım dışı istihdam verileri nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen rakamlar, Fed'in faiz politikalarından emtia piyasalarına kadar geniş bir yelpazede yankı buldu.

BEKLENTİLERİN İKİ KATINA ÇIKTI

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği ABD istihdam raporu, sürpriz bir tablo ortaya koydu. Hükümetin kapalı kalması nedeniyle gecikmeli olarak duyurulan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi, 119 bin olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin öngörüsü ise artışın 53 bin seviyesinde kalacağı yönündeydi.

ABD’de işsizlik sigortası başvuruları 15 Kasım’da sona eren haftada 220 bin olarak gerçekleşerek önceki haftaya göre 8 bin azaldı. Dört haftalık hareketli ortalama 3 bin düşüşle 224 bin 250’ye indi.

Buna karşın sigortalı işsizlikteki yükseliş sürdü. 8 Kasım haftasında mevsim etkilerinden arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,3 ile sabit kaldı ancak sigortalı işsiz sayısı 28 bin artarak 1 milyon 974 bine çıktı.

Bu seviye, Kasım 2021’den bu yana görülen en yüksek nokta olarak kayda geçti.

Dört haftalık ortalama da 6 bin 750 artışla 1 milyon 960 bin 250’ye yükseldi ve yine 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmamış veriler de başvurularda düşüşe işaret etti.

15 Kasım’da sona eren haftada eyalet programları kapsamında yapılan ilk başvurular 22 bin 95 azalarak 216 bin 671’e geriledi. Bu rakam, mevsimsel faktörlerin beklediği düşüşün üzerinde olurken, geçen yılın aynı haftasında 214 bin 257 başvuru yapılmıştı. 8 Kasım haftasında mevsimsellikten arındırılmamış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,1 ile sabit kaldı.

Sigortalı işsiz sayısı ise 6 bin 970 artışla 1 milyon 727 bin 145’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde oran yine yüzde 1,1 iken sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 660 bin 806 olarak kaydedilmişti.

ALTIN FİYATLARINDA İLK TEPKİ DÜŞÜŞ OLDU

Kritik veri öncesinde satıcılı bir seyir izleyen altın piyasası, açıklanan rakamların ardından hareketlendi. İstihdamın beklentileri aşmasıyla birlikte ons altın fiyatlarında kısmi bir geri çekilme gözlemlendi. Bu gelişmenin, Fed'in önümüzdeki ay alacağı faiz indirimi kararını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

