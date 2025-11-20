Aralıkta indirim zora mı girdi? Fed tutanakları yayımlandı faiz kargaşası ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları, yetkililer arasında faiz indirimi konusunda belirgin görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu. Bazı yetkililer daha agresif indirimlerden yana tavır alırken, diğerleri mevcut faiz oranlarının korunması gerektiğini savundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Ekim'de gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda politika faizinin %3,75-4 aralığına indirilmesine karar verilmişti.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI BELİRGİNLEŞTİ

Tutanaklar, Fed yetkililerinin gelecekteki faiz politikası konusunda derin bir görüş ayrılığı içinde olduğunu gözler önüne serdi. Para politikasının ne ölçüde kısıtlayıcı olduğu konusunda farklı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

İKİ TARAF ANLAŞAMIYOR

Bazı katılımcılar, politika duruşunun halen kısıtlayıcı olduğunu savunurken, diğer bir grup ise ekonomik dayanıklılık ve finansal koşulları gerekçe göstererek politikanın net bir şekilde kısıtlayıcı olmadığını ifade etti.

FARKLI GÖRÜŞLER ÖN PLANDA

Tutanaklarda, "Aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirildi" ifadesi yer aldı. Bazı yetkililer ekonomik veriler beklentiler doğrultusunda gelişirse faizin daha da düşürülebileceğini belirtirken, birçok yetkili ise yıl sonuna kadar faizin sabit tutulması gerektiğini savundu.

GÖZLER 9-10 ARALIK TOPLANTISINDA

Ekim toplantısındaki 25 baz puanlık indirim kararı, 10'a karşı 2 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran daha agresiz bir indirimden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faizin sabit tutulmasından yana oy kullanmıştı. Fed'in bir sonraki toplantısı 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

