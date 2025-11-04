New York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü borsa endekslerinin farklı yönlerde hareket ettiği karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,47 geriledi ve 47.337,32 puana indi. Buna karşılık, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 6.852,04 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,46 kazançla 23.834,72 puana yükseldi.

FED BELİRSİZLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ HAMLELERİ

Piyasalardaki karışık seyrin arkasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikasına dair belirsizlikler ile yapay zeka alanındaki şirketlerden gelen önemli anlaşma haberleri yer aldı. Öte yandan, federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalması ve kritik ekonomik verilerin açıklanamaması da piyasalardaki belirsizlik ortamını derinleştirdi.

FED YETKİLİLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fed yetkilileri, sınırlı veri akışı nedeniyle politika yönünü ararken, yatırımcılar da bu yetkililerin açıklamalarını yakından takip etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon konusunda daha endişeli olduğunu belirterek, Aralık toplantısı öncesinde daha fazla veri görmek istediğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise aralık ayındaki bir başka faiz indirimi konusunda açık fikirli olduğunu dile getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Lisa Cook ve Stephen Miran da para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada olmadığını ve enflasyona dair iyimser bakış açılarını aktardılar.

ŞİRKET HABERLERİ HİSSELERİ ETKİLEDİ

Şirket haberleri de piyasa hareketliliğinde önemli bir rol oynadı. Amazon'un OpenAI ile 38 milyar dolarlık anlaşma yaptığını duyurması hisselerinde yüzde 4'lük bir yükselişe neden oldu. Microsoft'un IREN ile 9,7 milyar dolarlık anlaşma yapması, IREN hisselerini yüzde 11,5 değerlendirdi. Nvidia hisseleri, Başkan Trump'ın şirketin en gelişmiş çiplerinin ABD'li şirketlere ayrılacağı yönündeki açıklamalarının ardından yüzde 2,2 yükseldi. Kimberly-Clark'ın Kenvue'yu satın alacağını açıklaması ise kendi hisselerinin yüzde 14,6 değer kaybetmesine, Kenvue hisselerinin ise yüzde 12,3 değer kazanmasına yol açtı.