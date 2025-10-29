Görüşme haberiyle New York borsası yükselişle açıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına saatler kala New York borsasında endeksler güne yükselişle başladı.

Ayrıca Donal Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın görüşeceği de netleşti.

Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 47.809,58 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.907,66 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,66 yükselerek 23.984,99 puana ulaştı.

YATIRIMCILAR FED’İN ADIMINI BEKLİYOR

Piyasalarda, Fed’in bugünkü toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisi güçlü. Analistler, kararın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

NVIDIA REKOR KIRDI

Yapay zekâ alanındaki yeni iş birlikleri ve yatırımlarını duyurduktan sonra dün yüzde 5 yükselen Nvidia hisseleri, bugün de yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Şirket böylece piyasa değeri 5 trilyon doları geçen ilk şirket oldu.

BOEING GERİLEDİ, VERIZON YÜKSELDİ

Boeing hisseleri, 777X jet programında yaşanan gecikmeler nedeniyle bilançosuna 5 milyar dolarlık ek maliyet yansıtılmasının ardından yaklaşık yüzde 2 düşüş kaydetti. Buna karşılık, beklentilerin üzerinde kâr açıklayan telekomünikasyon devi Verizon’un hisseleri yüzde 5 arttı.

New York borsası Fed kararı öncesi rekorla kapadı

Kongre’nin geçici bütçeyi onaylayamaması sonucu federal hükümetin kapanmasının üzerinden dört hafta geçmesine rağmen, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı.

TRUMP VE Şİ GÖRÜŞMESİNE ODAKLANILDI

Asya turuna devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yürütülen ticaret anlaşmasının “neredeyse tamamlandığını” açıkladı. Analistler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’nin Busan kentinde yapacağı görüşmeden çıkacak mesajların piyasalar açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Trump ve Şi görüşmesinin tarihi belli oldu!

Ayrıca Alphabet, Meta ve Microsoft’un gün sonunda açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların odağında olacak.