Trump ve Şi görüşmesinin tarihi belli oldu!

Yayınlanma:
Ticaret savaşlarının eşiğindeki Çin ve ABD'de kritik görüşmenin tarihi belli oldu. Trump ve Şi'nin görüşeceği zamanı Çin doğruladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın Güney Kore’nin Busan kentinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini resmen duyurdu.

GÖRÜŞME RESMEN DOĞRULANDI

trump-si.jpg

Bakanlık Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı diplomasisi, Çin-ABD ilişkilerinde stratejik rehberlik açısından vazgeçilmez bir öneme sahip” dedi. Guo, iki liderin görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ortak çıkar alanlarına ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunacağını belirtti.

Putin ile görüşmeyi iptal eden Trump, Şi ile görüşecekPutin ile görüşmeyi iptal eden Trump, Şi ile görüşecek

Sözcü, “Bu görüşmenin Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine yeni bir yön ve ivme kazandırmasını bekliyoruz. Olumlu sonuçlar elde edilmesi için ABD tarafıyla birlikte çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY DA DUYURMUŞTU

beyaz-2.jpg

Beyaz Saray, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Güney Kore’ye yapacağı ziyarette Şi Cinping ile 30 Ekim Perşembe günü ikili bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

TİCARET VE TEKNOLOJİ GERİLİMİ GÜNDEMDE

Son dönemde ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Washington’un artırdığı gümrük tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarla gerilirken; Pekin, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış durumda.

Trump - Şi görüşmesi New York borsasını yükseltti!Trump - Şi görüşmesi New York borsasını yükseltti!

Busan’daki Trump–Şi görüşmesi, bu anlaşmazlık başlıklarında sağlanacak uzlaşının iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici rol oynayacağı kritik bir diplomatik temas olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
