Trump - Şi görüşmesi New York borsasını yükseltti!

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gelecek hafta görüşeceğini duyurmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artışla 46.734,61 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 6.738,41 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,89 değer kazancıyla 22.941,80 puana ulaştı.

TRUMP VE Şİ GÖRÜŞMESİ BEKLENTİSİ PİYASALARI POZİTİF ETKİLEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Asya turu kapsamında Güney Kore’de yapılacak APEC Zirvesi’ne katılacağını ve 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Ayrıca, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin yeni turunun 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya’da yapılacağı bildirildi. Bu gelişme, son dönemde artan ticaret gerilimine ilişkin endişeleri hafifleterek piyasada olumlu bir hava yarattı.

ŞİRKET HABERLERİ VE HİSSE HAREKETLERİ

Bilanço sezonunun devam ettiği günde, Tesla, üçüncü çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını açıkladı. Ancak gelirinin beklentileri aşmasıyla sabah düşen hisseler, günü yüzde 2,3 yükselişle kapattı.

New York borsası, ABD-Çin gerilimiyle düşüşle kapandı

IBM hisseleri, bulut yazılım birimindeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle yüzde 0,9 geriledi. Buna karşılık Honeywell hisseleri yüzde 6,8, American Airlines hisseleri ise yüzde 5,6 değerlendi.

Southwest Airlines finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen yüzde 6,3, T-Mobile ise abone sayısındaki artışa karşın yüzde 3,3 geriledi.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK

ABD yönetiminin Rosneft ve Lukoil dahil iki büyük Rus petrol şirketine yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatlarında artış yaşandı. Bu durum, enerji hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. Chevron hisseleri yüzde 0,6, Exxon Mobil hisseleri yüzde 1,1 arttı.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

Trump yönetiminin kuantum bilgisayarı şirketlerine yatırım yapmayı planladığına dair haberler sonrası IonQ hisseleri yüzde 7,1, D-Wave Quantum hisseleri yüzde 13,8, Rigetti Computing hisseleri yüzde 9,8 ve Quantum Computing hisseleri yüzde 7,2 yükseldi. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

HÜKÜMET KAPANMASI 23. GÜNÜNDE

ABD federal hükümetinin kapanmasının 23’üncü gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda hâlâ anlaşmaya varamadı. Senato’da yapılan 12’nci oylamada geçici bütçe tasarısı gerekli 60 oya ulaşamadı.

Kapanma sürecinde çalışmaya devam eden askerler ve diğer kritik çalışanlara maaş ödenmesini öngören yasa tasarısı da Senato’da yeterli desteği bulamadı.

GÖZLER FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcılar için kritik önemde olduğunu vurguladı.