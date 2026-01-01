Çinlilerin bir sonraki hedefi Le Mans 24 saat yarışı

Chery'nin sınırsız bir hırsla duyurduğu gibi , Çinliler Avrupalı ​​üreticilerin en büyük kalelerinden biri olan ünlü Le Mans dayanıklılık yarışını fethetmeyi hedefliyor .

Özellikle Çinli şirket, motor sporlarında beş yıllık bir geliştirme planını resmen açıkladı ve bu plan, Le Mans 24 Saat yarışına katılımıyla zirveye ulaşacak . Proje , Çinli grubu uluslararası pistlerde temsil edecek yarış süper otomobilinin de geliştirileceği premium marka Exeed aracılığıyla hayata geçirilecek.

İlk adımlar çoktan atıldı; Exeed, Le Mans organizatörleriyle stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı . Bu anlaşmanın bir parçası olarak, dayanıklılık yarışları için sertifikalı, son teknolojiye sahip yeni bir motor sporları araştırma merkezi kurulması planlanıyor .

Chery'nin genel merkezinin yanına inşa edilecek olan tesisler, yalnızca yarış faaliyetleri için değil, aynı zamanda Exeed'in üretim modellerinin test edilmesi için de kullanılacak ve böylece yarış ve yol otomobili geliştirme arasındaki bağlantıyı güçlendirecektir.

Planın ilk aşamasında Exeed'in Asya LeMans Serisi'ne katılımı öngörülüyor . Aynı zamanda, genç ve yetenekli sürücülerin seçileceği Exeed Birleşik Yarış programı başlatılacak . Bu havuzdan, markayı LeMans'ta temsil edecek yarış takımı ortaya çıkacak.

Plan herhangi bir aksaklık olmadan hayata geçerse, Chery, Exeed aracılığıyla Le Mans 24 Saat yarışına katılan ilk Çinli üretici olacak ; bu da muazzam sembolik ve teknolojik öneme sahip bir dönüm noktası olacak.

Teknik açıdan şu an için herhangi bir detay verilmedi. Chery'nin şu anda sahip olduğu en güçlü motor , 261 beygir gücünde iki litrelik turbo motordur ; bu güç, bu seviyedeki yarışlar için açıkça yeterli değildir.

Bu, Çinli grubun hem güç hem de teknoloji açısından tamamen yeni ve açıkça daha etkileyici bir şey geliştirmesi gerektiği anlamına geliyor . Kesin olan tek şey, Chery'nin Le Mans'a katılımını sadece bir prestij gösterisi olarak değil, küresel otomotiv sahnesinde kendini kanıtlamaya yönelik büyük bir adım olarak gördüğüdür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

