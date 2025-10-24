Putin ile görüşmeyi iptal eden Trump, Şi ile görüşecek

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Güney Koreli mevkidaşı Lee Jae-myung'un davetiyle, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı ve Gyeongju kentinde düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın APEC Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği Güney Kore'de 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağı aktarıldı.

"İPTAL ETTİM ÇÜNKÜ BANA DOĞRU GELMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

Başkan Trump'ın Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan Asya ülkeleri ziyaretlerinin son durağında, APEC Zirvesi'nde Çinli mevkidaşı ile bir araya geleceği kaydedildi.

Çin tarafı, görüşmeyi henüz doğrulamasa da iki ülke liderinin, zirve öncesinde 30 Ekim'de Busan şehrinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump 'boşa zaman harcayamam' demişti! İptal edilen zirveye ilişkin Putin'den açıklama

ABD VE ÇİN HEYETLERİ, TARİFE MÜZAKARELERİ İÇİN MALEZYA'DA BULUŞUYOR

Öte yandan ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turu için iki ülke heyetleri bugün Malezya'da bir araya gelecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı Li Hıfing'in başkanlığındaki heyetlerin ikili ekonomik ve ticari konuları ele alacağı toplantı, aynı zamanda iki ülke liderinin gelecek hafta yapacağı zirve için hazırlık niteliğinde olacak.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ve diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin gelecek seyri bakımından kritik önem taşıyor.