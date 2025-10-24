Trump 'boşa zaman harcayamam' demişti! İptal edilen zirveye ilişkin Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin aslında ABD’nin önerisiyle gündeme geldiğini belirterek, “Temaslarda bulunmak, savaşı sürdürmekten her zaman daha iyidir” dedi.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ABD’nin yeni yaptırımları, iptal edilen Budapeşte zirvesi ve Ukrayna’daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"RUS PETROLÜNÜN HIZLA AZALMASI DURUMUNDA..."

Washington’un uyguladığı yeni yaptırımların Rus ekonomisini ciddi şekilde sarsmayacağını söyleyen Putin, “Eğer küresel piyasalarda Rus petrolü hızla azalırsa, enerji fiyatları fırlayacaktır” dedi. Yaptırımları baskı aracı olarak niteleyen Rus lider, bu adımların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini vurguladı.

"ABD TARAFINDAN ÖNERİLMİŞTİ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’deki zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını da değerlendiren Putin, “Görüşmenin kendisi ve yeri ABD tarafından önerilmişti. Zirve büyük ihtimalle ertelendi” diye konuştu. Diyaloğun önemini vurgulayan Putin, “Biz her zaman görüşmeden yanayız. Temas, savaşı sürdürmekten daha iyidir. İki ülke dışişleri bakanlarının bu süreçte öncelikli çalışmaları yürütmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerle Rusya’nın iç bölgelerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda gerilimin artacağına işaret eden Putin, “Rusya buna ciddi ve ezici bir yanıt verecektir. Bunu düşünsünler” ifadelerini kullandı.