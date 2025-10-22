Trump Putin için 'boşa zaman harcayamam' demişti! Rusya'dan cevap geldi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova’da Putin ile Trump arasında Budapeşte’de yapılması planlanan zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirveyi hem Rusya hem de ABD’nin talep ettiğini ifade eden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Peskov, Rusya’nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini kaydederek söz konusu yaklaşıma ilişkin detayların daha önce Putin dahil, çeşitli yetkililer tarafından açıklandığını belirtti.

“NE PUTİN NE DE TRUMP VAKTİNİ BOŞA HARCAMAK İSTİYOR”

Budapeşte’de Trump ve Putin arasında yapılması planlanan zirve hakkında ise duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin olmadığına dikkat çeken Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil." açıklamasında bulundu ve "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın." sözlerini sarf etti.

TRUMP “BOŞUNA ZAMAN HARCAMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ!

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Yakın gelecekte Trump-Putin zirvesi beklenmiyor' ifadelerine yer verilmişti. Trump ise 'Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum' ifadelerini kullanmıştı.