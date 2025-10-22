Trump Putin için 'boşa zaman harcayamam' demişti! Rusya'dan cevap geldi

Trump Putin için 'boşa zaman harcayamam' demişti! Rusya'dan cevap geldi
Yayınlanma:
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin “Boşuna zaman harcamak istemiyorum” demesi üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova’da Putin ile Trump arasında Budapeşte’de yapılması planlanan zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirveyi hem Rusya hem de ABD’nin talep ettiğini ifade eden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Peskov, Rusya’nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini kaydederek söz konusu yaklaşıma ilişkin detayların daha önce Putin dahil, çeşitli yetkililer tarafından açıklandığını belirtti.

ABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptıABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptı

“NE PUTİN NE DE TRUMP VAKTİNİ BOŞA HARCAMAK İSTİYOR”

Budapeşte’de Trump ve Putin arasında yapılması planlanan zirve hakkında ise duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin olmadığına dikkat çeken Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil." açıklamasında bulundu ve "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın." sözlerini sarf etti.

trump-ve-putin.jpg

TRUMP “BOŞUNA ZAMAN HARCAMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ!

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Yakın gelecekte Trump-Putin zirvesi beklenmiyor' ifadelerine yer verilmişti. Trump ise 'Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:AA

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Dünya
43 yıldır başkanlık koltuğunu asla bırakmadı! Rakibi zaferini ilan etti ülke karıştı
43 yıldır başkanlık koltuğunu asla bırakmadı! Rakibi zaferini ilan etti ülke karıştı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz
Yunan adasına tatile gitti bakın başına ne geldi? İngiliz kadın anlattı Nijeryalı adam tutuklandı
Yunan adasına tatile gitti bakın başına ne geldi? İngiliz kadın anlattı Nijeryalı adam tutuklandı