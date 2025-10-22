ABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptı

ABD Gizli Servis İletişim Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.37 sıralarında Beyaz Saray'ın dışındaki Gizli Servis'in kapısına bir aracın çarptığı duyuruldu. Yapılan açıklamada,, kapıya aracıyla çarpan sürücünün gözaltına alındığı ve aracın incelenmesinin ardından herhangi bir sorun bildirilmediği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Gizli Servis Araştırma Ofisi tarafından yapılan açıklamanın devamında, kapıya aracıyla çarpan sürücünün derhal gözaltına alındığı ve aracın incelenmesi sonucu herhangi bir sorun bildirilmediği kaydedildi. Gizli Servis'in olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği de aktarıldı.

TRUMP OLAY SIRASINDA BEYAZ SARAY’DAYDI!

The New York Times gazetesinin aktardığına göre, olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu ifade edildi.

2024’TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI!

ABD'de, benzer şekilde 9 Ocak 2024 tarihinde Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.