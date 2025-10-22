ABD’yi alarma geçiren olay! Beyaz Saray’ın kapısına şüpheli bir araç çarptı

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD’de Beyaz Saray’da bulunan Gizli Servis’in kapısına şüpheli bir araç çarptı. Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da olduğu ifade edilirken Gizli Servis’in olaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

ABD Gizli Servis İletişim Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.37 sıralarında Beyaz Saray'ın dışındaki Gizli Servis'in kapısına bir aracın çarptığı duyuruldu. Yapılan açıklamada,, kapıya aracıyla çarpan sürücünün gözaltına alındığı ve aracın incelenmesinin ardından herhangi bir sorun bildirilmediği belirtildi.

Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdilerTrump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Gizli Servis Araştırma Ofisi tarafından yapılan açıklamanın devamında, kapıya aracıyla çarpan sürücünün derhal gözaltına alındığı ve aracın incelenmesi sonucu herhangi bir sorun bildirilmediği kaydedildi. Gizli Servis'in olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği de aktarıldı.

beyaz-sarayin-kapisina-supheli-bir-arac-974891-289514.jpg

TRUMP OLAY SIRASINDA BEYAZ SARAY’DAYDI!

The New York Times gazetesinin aktardığına göre, olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu ifade edildi.

Trump-Putin zirvesi askıya alındı: 'Boşuna zaman harcayamam'Trump-Putin zirvesi askıya alındı: 'Boşuna zaman harcayamam'

2024’TE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI!

ABD'de, benzer şekilde 9 Ocak 2024 tarihinde Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak:DHA

