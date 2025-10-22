Trump-Putin zirvesi askıya alındı: 'Boşuna zaman harcayamam'

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan zirve öncesi kriz patlak verdi.

ABD’li iki yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre, Moskova hafta sonu Washington’a gönderdiği mektupta Ukrayna’da olası bir barış anlaşması için kendi şartlarını yeniden dile getirdi.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamının kendisine bırakılmasını isterken, bu talep Trump’ın “mevcut cephe hatlarının dondurulması” yönündeki önerisinin açıkça reddedildiği anlamına geldiği belirtiliyor.

Trump-Putin görüşmesi ertelenecek mi? ABD basınından flaş iddia

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın yakın zamanda Başkan Putin ile bir görüşme planı bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

Kriz, Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’ya düzenlediği yeni füze ve dron saldırılarıyla daha da tırmandı. Başkent Kiev ve ülkenin ortasındaki Poltava bölgesi hedef alınırken, enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldi. Saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtiliyor.

“BOŞUNA TOPLANTI YAPMAK İSTEMEM”

Zirvenin askıya alınmasının ardından konuşan Trump, “Boşuna zaman harcamak istemiyorum” diyerek Putin’le görüşmenin iptal edilmesinin nedeninin, Moskova’nın cephe hattında çatışmayı durdurmayı reddetmesi olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre, Washington ile Moskova arasındaki barış planı taslaklarında büyük görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu durum, Budapeşte’de planlanan olası zirveye dair umutları da zayıflattı.

"RUSLAR ÇOK ŞEY İSTEDİ"

Trump ile Putin, son olarak ağustos ayında Alaska’da bir araya gelmiş ancak görüşmeden somut bir sonuç çıkmamıştı. Beyaz Saray’ın yeni bir buluşmayı rafa kaldırması, “bir kez daha başarısız bir tablo oluşmaması” için alınan bir önlem olarak değerlendirildi.

Bir Avrupa diplomatı ise Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Sanırım Ruslar çok fazla şey istedi ve Amerikalılar için Budapeşte’de bir anlaşma ihtimali kalmadı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada, Moskova’nın yalnızca “uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barış”la ilgilendiğini belirterek, cephe hattının dondurulmasının geçici bir ateşkes anlamına geleceğini söyledi. Lavrov’un sözleri, Rusya’nın Donbas bölgesinde tam egemenlik talebi ve Ukrayna’nın askerden arındırılması gibi koşullarını koruduğunu ortaya koydu.

Kiev yönetimi ve Avrupa başkentleri ise bu koşulları kesin bir dille reddediyor.