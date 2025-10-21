Trump-Putin görüşmesi ertelenecek mi? ABD basınından flaş iddia

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin ertelenebileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapması beklenen görüşmenin ertelenebileceği iddia edildi.

CNN’in haberine göre, iki liderin görüşmesine ilişkin sürece yakın kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta yapılması beklenen toplantının “şimdilik askıya alındığını” belirtildi.trump.jpg Beyaz Saray’dan bir yetkili de görüşmenin planlamasında belirsizlikler yaşandığını doğruladı.

Konuya dair bilgi sahibi bir başka kaynak ise Rubio ile Lavrov’un Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.putin.jpg​​​​​​​

Bu durumun, Rubio’nun Trump-Putin zirvesinin gelecek hafta yapılmasını önermesini zorlaştırdığı belirtti. Aynı kaynak, iki bakanın bu hafta içinde yeniden telefon görüşmesi yapabileceğini de öne sürdü.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ TEMASLAR

Trump, 16 Ekim’de Putin ile yaptığı yaklaşık iki buçuk saatlik telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldıklarını açıklamıştı. ABD Başkanı, bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılacağı “Üst Düzey Danışmanlar” toplantısının yapılacağını, sonrasında ise Putin ile Budapeşte’de bir araya gelmeyi planladığını duyurmuştu.​​​​​​​Trump, o dönemde yaptığı açıklamada zirvenin “iki hafta içinde” gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

